Русский
$ 27,73
33,51
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

"Венеціанка" оцінила закон про Вищу раду правосуддя: про що йде мова

5 травня, 22:51

Денис Беспалов Денис Беспалов

Президентський законопроєкт про Раду етики та Вищу раду правосуддя європейські експерти пропонують доопрацювати

Венеціанська комісія 5 травня опублікувала терміновий висновок щодо президентського законопроекту №5068 щодо Вищої ради правосуддя. Документ містить 11 рекомендацій Комісії до тексту документа.

Реклама

Про це повідомляється на сайті Венеціанської комісії.

Хронологія подій

  • 12 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту як невідкладний проєкт закону № 5068 про внесення змін до деяких законів України про порядок обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя;
  • 26 лютого Україна внесла до Венеціанської комісії терміновий запит на отримання висновку про відповідність міжнародним стандартам законопроекту № 5068;
  • 2 березня законопроект було внесено до порядку денного роботи парламенту.

Про що йде мова?

Законопроект пропонує наступне:

  • внести зміни до законів України "Про Регламент Верховної Ради України", "Про Вищу раду правосуддя";
  • визначити повноваження, порядок утворення та діяльності Ради з етики;
  • встановлювати відповідність кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики і чесноти;
  • визначити конкурсні засади відбору кандидатів для здійснення відповідним органом обрання (призначення) члена Вищої ради правосуддя.
  • здійснення Радою з етики оцінки відповідності критеріям професійної етики і чесноти діючих членів Вищої ради правосуддя (крім голови Верховного Суду).

Читайте також: Вища рада правосуддя заявила про брак грошей: нема паперу, конвертів і оргтехніки

В тренді
Євросоюз може схвалити застосовувану в Україні китайську вакцину SinoVac

Що кажуть у Венеціанській комісії?

Експерти комісії виступили з наступними пропозиціями:

  1. в законі повинні бути викладені "критерії професійної етики і сумлінності";
  2. голова Верховного суду або голова Вищого антикорупційного суду може оголосити Рада з етики заснованою, і повинен бути встановлений механізм за замовчуванням – вводиться в разі, якщо Рада суддів не призначила своїх членів;
  3. кандидатури на посаду національних членів Ради з етики повинні бути оголошені на сайті Ради суддів, і тільки судді, які пройшли перевірку, повинні мати право на призначення;
  4. міжнародна участь в Раді з етики має бути чітко обмежена одним мандатом на шість років;
  5. закон повинен надавати Раді з етики достатні слідчі повноваження для його роботи;
  6. щоб полегшити прийняття Правил процедури, закон повинен дозволити Раді з етики застосовувати за аналогією правила для Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
  7. положення про те, що Рада з етики повинна завершити оцінку поточного стану ВРЮ протягом 3 місяців нереальне, цей строк слід продовжити;
  8. тільки Рада з етики, а не профільний комітет Ради має вирішувати питання етики і сумлінності кандидатів;
  9. рішення Ради з етики вважаються прийнятими, якщо чотири члени проголосували "за" і якщо серед цих чотирьох членів буде не менше двох міжнародних експертів;
  10. апеляція на рішення Ради з етики повинна подаватися до Верховного суду;
  11. Рада з етики повинна бути зобов'язана передавати свої висновки про недотримання в НАПК і НАБУ для подальших дій.
Реклама

Нагадаємо, Венеціанська комісія 22 березня оприлюднила висновок стосовно законопроекту № 4533 про Конституційний суд України і конституційною процедурою.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

МАУ серйозно скинула ціну на 10 напрямків: куди можна полетіти вже сьогодні
МАУ серйозно скинула ціну на 10 напрямків: куди можна полетіти вже сьогодніЕкономіка
Євросоюз створює
Євросоюз створює "вбивцю" Mastercard і Visa – що таке European Payment InitiativeБізнес
Шпигун, вийди геть! Які країни і за що видворили російських дипломатів (оновлено)
Шпигун, вийди геть! Які країни і за що видворили російських дипломатів (оновлено)Росія
Крах економіки і продовольчий дефіцит – чим загрожує Росії відключення від SWIFT
Крах економіки і продовольчий дефіцит – чим загрожує Росії відключення від SWIFTРосія
Проросійська Чехія змінює курс – що відомо про підрив складів у Врбетіце і як це позначиться на Україні (оновлено)
Проросійська Чехія змінює курс – що відомо про підрив складів у Врбетіце і як це позначиться на Україні (оновлено)Євросоюз
Дуда обрадував Зеленського – на саміті НАТО обговорять вступ України
Дуда обрадував Зеленського – на саміті НАТО обговорять вступ УкраїниВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти