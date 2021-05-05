"Венеціанка" оцінила закон про Вищу раду правосуддя: про що йде мова

Венеціанська комісія 5 травня опублікувала терміновий висновок щодо президентського законопроекту №5068 щодо Вищої ради правосуддя. Документ містить 11 рекомендацій Комісії до тексту документа.
Про це повідомляється на сайті Венеціанської комісії.
Хронологія подій
- 12 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту як невідкладний проєкт закону № 5068 про внесення змін до деяких законів України про порядок обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя;
- 26 лютого Україна внесла до Венеціанської комісії терміновий запит на отримання висновку про відповідність міжнародним стандартам законопроекту № 5068;
- 2 березня законопроект було внесено до порядку денного роботи парламенту.
Про що йде мова?
Законопроект пропонує наступне:
- внести зміни до законів України "Про Регламент Верховної Ради України", "Про Вищу раду правосуддя";
- визначити повноваження, порядок утворення та діяльності Ради з етики;
- встановлювати відповідність кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики і чесноти;
- визначити конкурсні засади відбору кандидатів для здійснення відповідним органом обрання (призначення) члена Вищої ради правосуддя.
- здійснення Радою з етики оцінки відповідності критеріям професійної етики і чесноти діючих членів Вищої ради правосуддя (крім голови Верховного Суду).
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Що кажуть у Венеціанській комісії?
Експерти комісії виступили з наступними пропозиціями:
- в законі повинні бути викладені "критерії професійної етики і сумлінності";
- голова Верховного суду або голова Вищого антикорупційного суду може оголосити Рада з етики заснованою, і повинен бути встановлений механізм за замовчуванням – вводиться в разі, якщо Рада суддів не призначила своїх членів;
- кандидатури на посаду національних членів Ради з етики повинні бути оголошені на сайті Ради суддів, і тільки судді, які пройшли перевірку, повинні мати право на призначення;
- міжнародна участь в Раді з етики має бути чітко обмежена одним мандатом на шість років;
- закон повинен надавати Раді з етики достатні слідчі повноваження для його роботи;
- щоб полегшити прийняття Правил процедури, закон повинен дозволити Раді з етики застосовувати за аналогією правила для Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
- положення про те, що Рада з етики повинна завершити оцінку поточного стану ВРЮ протягом 3 місяців нереальне, цей строк слід продовжити;
- тільки Рада з етики, а не профільний комітет Ради має вирішувати питання етики і сумлінності кандидатів;
- рішення Ради з етики вважаються прийнятими, якщо чотири члени проголосували "за" і якщо серед цих чотирьох членів буде не менше двох міжнародних експертів;
- апеляція на рішення Ради з етики повинна подаватися до Верховного суду;
- Рада з етики повинна бути зобов'язана передавати свої висновки про недотримання в НАПК і НАБУ для подальших дій.
Нагадаємо, Венеціанська комісія 22 березня оприлюднила висновок стосовно законопроекту № 4533 про Конституційний суд України і конституційною процедурою.