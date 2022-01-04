Во Франции обнаружен новый штамм COVID-19 – уже начал "косить" людей

На юге Франции замечен новый вариант коронавируса, которым заразились уже больше десятка человек. Ученые предполагают, что он может быть еще заразнее, чем предыдущие штаммы. Об этом сообщает DW.
Новый штамм во Францию завез путешественник, который вернулся из Камеруна. Оказалось, что он успел заразить 12 человек – тесты показали у инфицированных "атипичную комбинацию мутаций".
Этот вариант вируса выявили ученым Средиземноморского института инфекционных заболеваний в Марселе, а назвали они его временно B.1.640.2. Предварительно удалось установить, что в новом варианте обнаружено 46 мутаций. Но это исследование еще должно пройти экспертную оценку.
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Ученые не исключают, что этот вариант коронавируса может быть более заразным, чем предыдущие. Его изучение пока только на начальном этапе.
Стоит отметить, что во Франции сейчас доминирует штамм "Омикрон" – 60% от всех заражений.
Ситуация с COVID-19
- Сейчас мир атакует новая ковид-волна – штамм "Омикрон" обнаружен уже в более чем 100 странах мира. Особенность этого варианта коронавируса в том, что он достаточно быстро проходит, хотя распространяется рекордно быстро. Недавно миллиардер Билл Гейтс давал прогноз, когда закончится пандемия.
- Тем временем "Омикрон" добрался и до Украины. Только за прошлые сутки в нашей стране умерли от ковида 135 человек, а заражений – почти две тысячи. Мы разбирались, когда ждать вспышку "Омикрона" и какая вакцина может от него защитить.
- "Сегодня" также собрали прогнозы, каким будет третий год пандемии и что ждать украинцам. Сейчас вся Украина в желтой карантинной зоне, а главный санитарный врач обещает, что уже скоро все желающие украинцы смогут получить третью, бустерную дозу вакцины.