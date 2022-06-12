Выборы в парламент Франции: стало известно, кто лидирует после первого тура

Если Макрон получит только относительное большинство, он будет вынужден сотрудничать с другими парламентскими группами для утверждения своих законов

Во Франции состоялся первый тур парламентских выборов. Фото: коллаж "Сегодня"

Во Франции в воскресенье, 12 июня, состоялся первый тур выборов в парламент Франции. По предварительным данным, блок левых партий во главе с Жан-Люком Меланшоном лидирует.

Об этом сообщает Le Figaro.

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По данным министерства внутренних дел Франции, левые партии получают 25,7% голосов избирателей, тогда как блок "Вместе!" во главе с президентом Эмманюэлем Макроном получил 25%.

На третьем месте – партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которая шла на выборы самостоятельно, с результатом 19,3%, тогда как блок правых партий "Республиканцы" предварительно получает только 11,6%.

Как отмечает Le Figaro, несмотря на второе место в первом туре блок "Вместе!" имеет шансы получить большинство голосов по результатам второго тура парламентских выборов 19 июня.

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По оценкам, "Вместе!" могут получить от 275 до 310 мест в Национальной ассамблее – для абсолютного большинства требуется 289 депутатов.

Второй тур выборов состоится 19 июня, и окончательные результаты станут известны после этой даты.

Предварительные данные свидетельствуют, что в воскресном голосовании приняли участие около 48 миллионов избирателей. По состоянию на 17:00 по местному времени явка на парламентских выборах во Франции составила 39,42%, что меньше показателя 2017 года (40,75%).

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