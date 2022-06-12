Вибори до парламенту Франції: стало відомо, хто лідирує після першого туру

Якщо Макрон отримає лише відносну більшість, він буде змушений співпрацювати з іншими парламентськими групами для затвердження своїх законів

У Франції відбувся перший тур парламентських виборів. Фото: колаж "Сьогодні"

У Франції у неділю, 12 червня, відбувся перший тур виборів до парламенту Франції. За попередніми даними, блок лівих партій на чолі із Жан-Люком Меланшоном лідирує.

Про це повідомляє Le Figaro.

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За даними міністерства внутрішніх справ Франції, ліві партії отримують 25,7% голосів виборців, тоді як блок "Разом!" на чолі із президентом Емманюелем Макроном отримав 25%.

На третьому місці – партія "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, яка йшла на вибори самостійно, з результатом 19,3%, тоді як блок правих партій "Республіканці" заздалегідь отримує лише 11,6%.

Як зазначає Le Figaro, незважаючи на друге місце у першому турі блок "Разом!" має шанси здобути більшість голосів за результатами другого туру парламентських виборів 19 червня.

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За оцінками, "Разом!" можуть отримати від 275 до 310 місць у Національній асамблеї – для абсолютної більшості потрібні 289 депутатів.

Другий тур виборів відбудеться 19 червня, і остаточні результати стануть відомими після цієї дати.

Попередні дані свідчать, що у недільному голосуванні взяло участь близько 48 мільйонів виборців. Станом на 17:00 за місцевим часом явка на парламентських виборах у Франції склала 39,42%, що менше за показник 2017 року (40,75%).

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