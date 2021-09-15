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Ливни во Франции: людей уносит в море и поражает молниями (видео)

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
15 сентября, 23:20
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В ближайшее время в регионе ожидается новое наводнение
На некоторых направлениях юг Франции отрезан от остальной страны / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
На некоторых направлениях юг Франции отрезан от остальной страны / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

На юге Франции в результате наводнения, вызванного ливнями и штормом, погибли минимум семь человек.

Об этом сообщает Euronews.

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Отмечается, что в департаменте Эро, где непогода бушует со вторника, утонули пять купальщиков, которых унесло в море. В регионе Буш-дю-Рон из-за высоких волн погибли еще два человека.

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По данным региональной службы экстренной помощи, одного француза поразила молния. К счастью, он остался жив и госпитализирован. А в одном городе рухнула крыша супермаркета.

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Многие автотрассы были заблокированы из-за затопления. Властям пришлось эвакуировать сотни семей, живущих на побережье.

В настоящее время в восьми департаментах юга и востока Франции введен "оранжевый" уровень опасности из-за возможных новых наводнений. Здесь подсчитываются убытки от неожиданного разгула водной стихии.

В ближайшее время сильные дожди в регионе сохранятся.

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Наводнения в Европе

В этом году многие европейские страны переживали наводнение.

  • В начале сентября в испанской провинции Альканар водяные потоки затопили равнины и улицы, смыли десятки автомобилей и привели к остановке движения на дорогах.
  • В конце июля улицы столицы Великобритании больше напоминали венецианские каналы. Ушли под воду также железнодорожные станции Швейцарии.
  • Большая вода в Германии уничтожила железные дороги. Власти ФРГ признали, что в результате обрушившихся ливней в июле страна впервые столкнулась со столь масштабными разрушениями.
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