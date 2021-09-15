Лівні у Франції: людей відносить у море і вражає блискавками (відео)

Найближчим часом в регіоні очікується нова повінь

На деяких напрямках південь Франції відрізаний від решти країни / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

На півдні Франції в результаті повені, викликаної зливами і штормом, загинули щонайменше семеро людей.

Про це повідомляє Euronews.

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Зазначається, що в департаменті Еро, де негода вирує з вівторка, потонули п'ятеро відпочиваючих, яких віднесло в море. В регіоні Буш-дю-Рон через високі хвилі загинули ще двоє людей.

За даними регіональної служби екстреної допомоги, одного француза вразила блискавка. На щастя, він залишився живий і госпіталізований. А в одному місті впав дах супермаркету.

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Багато автотрас були заблоковані через затоплення. Владі довелося евакуювати сотні сімей, що живуть на узбережжі.

В даний час в восьми департаментах півдня і сходу Франції введений "помаранчевий" рівень небезпеки через можливі нові повені. Тут підраховуються збитки від несподіваного розгулу водної стихії.

Найближчим часом сильні дощі в регіоні зберігатимуться.

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Повені в Європі

В цьому році багато європейських країн переживали повінь.