Зеленский выразил поддержку пострадавшим в теракте в Вене

Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку Австрии и пострадавшим в результате теракта в Вене 2 ноября.
Об этом он написал в Twitter.
"В этот час испытаний Украина с Австрией. Сочувствую пострадавшим в результате ужасной террористической атаки в Вене", – написал Зеленский.
Напомним, в понедельник вечером в Вене произошел теракт. В стрельбе погибли несколько человек.
К слову, ночью 3 ноября в центре Вены полиция проводит обыски. Жителям центральных районов рекомендовали избегать общественных мест.
Также мы писали о том, что в ООН отреагировали на теракт, который произошел в Вене 2 ноября. Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил стрельбу.
Отмечается, что стрельба в Вене началась всего за несколько часов до того, как Австрия должна была усилить карантинные ограничения для предотвращения распространения коронавируса.
Все подробности в спецтеме Теракт в центре Вены
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