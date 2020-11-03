Зеленский выразил поддержку пострадавшим в теракте в Вене

В результате нападения на синагогу в Вене погибли несколько человек

Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку Австрии и пострадавшим в результате теракта в Вене 2 ноября.

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Об этом он написал в Twitter.

"В этот час испытаний Украина с Австрией. Сочувствую пострадавшим в результате ужасной террористической атаки в Вене", – написал Зеленский.

Напомним, в понедельник вечером в Вене произошел теракт. В стрельбе погибли несколько человек.

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К слову, ночью 3 ноября в центре Вены полиция проводит обыски. Жителям центральных районов рекомендовали избегать общественных мест.

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Также мы писали о том, что в ООН отреагировали на теракт, который произошел в Вене 2 ноября. Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил стрельбу.

Отмечается, что стрельба в Вене началась всего за несколько часов до того, как Австрия должна была усилить карантинные ограничения для предотвращения распространения коронавируса.

Все подробности в спецтеме Теракт в центре Вены

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