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Женщины против Дуды. Польки восстали из-за абортов (фото)

28 октября, 17:29

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Протестующих поддержала даже дочь президента Кинга Дуда

По всей Польше очередной день проходят протесты против решения Конституционного суда о запрете абортов – даже по медицинским показаниям.

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Как сообщает Onet, самая крупная акция проходит в Варшаве.

Тысячи протестующих, скандируя антиправительственные лозунги, прошли маршем до Сейма – из толпы выпустили по зданию парламента несколько сигнальных ракет.

При этом проезжающие мимо автомобилисты поддерживают их гудками. Также в городе прошел автопробег – из машин участников развивались польские флаги и транспаранты с лозунгами "Таксисты с женщинами".

Кроме того, крупные акции протеста прошли и в других городах страны: Вроцлаве, Щецине и Гданьске. А в Кракове манифестанты собрались перед штаб-квартирой правящей консервативной партии "Право и справедливость".

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Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

/ Фото: Reuters

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/ Фото: Reuters

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/ Фото: Reuters

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На сторону протестующих встала и дочь президента-консерватора Анджея Дуды. Призвав протестующих избегать насилия, Кинга Дуда заявила, что право на аборт давало женщинам "выбор, а не принуждение"

"Решение о продолжении или прерывании беременности должно быть оставлено за женщиной и принято в соответствии с ее собственной совестью, системой ценностей и ее собственными убеждениями", – написала она 28 октября в своем Twitter.

Напомним, что протесты в Польше продолжаются уже шестой день. А 23 октября демонстрация даже переросла в столкновения с полицией.

Не обошли эти события стороной и Украину – на этой неделе перед посольством Польши в Киеве состоялась одиночная акция движения Femen, участница которой оголила грудь в знак солидарности с польками.

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Польша протесты аборт Варшава демонстрация
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