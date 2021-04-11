Жгли маски и дрались с копами: по Европе прошла волна протестов против карантина

В ходе полицейских акций многие протестующие были задержаны и оштрафованы

Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Граждане стран Евросоюза выражают недовольство карантинными ограничениями, введенными правительствами для обуздания пандемии COVID-19. В субботу во многих европейских столицах прошли протесты.

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Об этом сообщает Euronews.com.

В ночь на воскресенье, 11 апреля, полиция арестовали семь человек в ходе двух отдельных операций в кальян-баре и ресторане за отказ выполнить приказ и разойтись и нападение на офицеров. 58 человек также были оштрафованы.

А накануне вечером они уже арестовали владельца и директора ресторана, где подпольно собрались 110 человек. На всех также были наложены штрафы.

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Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

В несанкционированной акции протеста в Хельсинки приняли участие около 300 человек – сейчас в Финляндии запрещены публичные собрания более шести человек, чтобы предотвратить распространение смертельного вируса. Аресты были произведены после игнорирования приказа полиции разойтись.

Сотни людей также собрались в столице Дании Копенгагене в субботу, чтобы протестовать против стратегии своей страны против вируса и введения COVID-паспорта.

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В Норвегии, где правительство закрутило гайки перед Пасхальными праздниками из-за роста числа случаев заражения британским штаммом коронавируса, около 200 демонстрантов также протестовали в центре Осло против принятых мер и сожгли маски.

Подобные акции протеста прошли также в австрийской Вене и румынском Бухаресте.

Напомним, премьер-министра Норвегии Эрну Солберг оштрафовали на 20 000 крон (2350 долларов) за нарушение карантина во время празднования 60-летия.

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