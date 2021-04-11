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Палили маски і билися з копами: по Європі прокотилася хвиля протестів проти карантину

11 квітня, 21:28

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

В ході поліцейських акцій чимало протестувальників були затримані і оштрафовані

Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Громадяни країн Євросоюзу висловлюють невдоволення карантинними обмеженнями, запровадженими урядами для приборкання пандемії COVID-19. У суботу в багатьох європейських столицях пройшли протести.

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Про це повідомляє Euronews.com .

У ніч на неділю, 11 квітня, поліція арештувала семеро чоловік у ході двох окремих операцій в кальян-барі і ресторані за відмову виконати наказ і розійтися та напад на офіцерів. 58 чоловік також були оштрафовані.

А напередодні ввечері вони вже арештували власника і директора ресторану, де підпільно зібралися 110 чоловік. На всіх також були накладені штрафи.

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Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

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У несанкціонованій акції протесту в Гельсінкі взяли участь близько 300 чоловік – зараз у Фінляндії заборонені публічні зібрання більше шести чоловік, щоб запобігти поширенню смертельного вірусу. Арешти було проведено після ігнорування наказу поліції розійтися.

Сотні людей також зібралися в столиці Данії Копенгагені в суботу, щоб протестувати проти стратегії своєї країни проти вірусу і запровадження COVID-паспорта.

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У Норвегії, де уряд закрутив гайки перед Великодніми святами через зростання числа випадків зараження британським штамом коронавірусу, близько 200 демонстрантів також протестували в центрі Осло проти вжитих заходів і спалили маски.

Подібні акції протесту пройшли також в австрійському Відні та румунському Бухаресті.

Нагадаємо, прем'єр-міністра Норвегії Ерну Солберг оштрафували на 20 000 крон (2350 доларів) за порушення карантину під час святкування 60-річчя.

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Данія Норвегія Фінляндія протести ЄС коронавірус COVID-19

Джерело: Сьогодні

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