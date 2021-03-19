"Ковідний" скандал в Норвегії: прем'єр приховувала порушення карантину

Ерна Солберг не розуміла, що понад 10 особам в її країні збиратися не можна

Правоохоронні органи Норвегії почали розслідування щодо прем'єр-міністра королівства Ерни Солберг – її і її рідних підозрюють в порушенні карантинних приписів.

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Про це повідомляє місцева телекомпанія NRK.

Журналістам стало відомо, що 25 і 26 лютого Солберг відзначала своє 60-річчя в родинному колі на гірськолижному курорті Гейло, який лежить на півдні Норвегії. В її Instagram навіть з'явилися знімки з чоловіком з засніжених вершин.

Ерна Солберг. Фото: instagram.com/erna_solberg

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При цьому вони двічі збиралися на вечерю, на якій було понад 10 осіб, що, згідно з чинним епідеміологічним обмеженням, заборонено.

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Сама Солберг заявила, що в той момент не усвідомлювала факт порушення закону.

"Я щодень розповідаю норвежцям про інфекційний контроль й повинна б краще знати правила. Але я недостатньо добре перевірила правила і тому не усвідомила, що сімейні зібрання у понад десять осіб – це порушення", – так Солберг прокоментувала те, що трапилося і принесла свої вибачення.

На цьому тлі 19 березня в поліції Норвегії заявили про початок розслідування. Результати перевірки передадуть од прокуратури, яка прийме остаточне рішення щодо можливої правової санкції.

Нагадаємо, що на початку місяця влада країни заявила про підготовку посилень карантинних обмежень в королівстві.

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А пізніше країна відмовилася застосовувати вакцину від AstraZeneca в національній імунізаційній кампанії через ризик утворення тромбів.

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