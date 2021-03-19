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"Ковидный" скандал в Норвегии: премьер скрывала нарушение карантина

19 марта, 18:33

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Эрна Солберг не понимала, что больше 10 человек в ее стране собираться нельзя

Правоохранительные органы Норвегии начали расследование в отношении премьер-министра королевства Эрны Солберг – ее и ее родных подозревают в нарушении карантинных предписаний.

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Об этом сообщает местная телекомпания NRK.

Журналистам стало известно, что 25 и 26 февраля Солберг отмечала свое 60-летие в семейном кругу на горнолыжном курорте Гейло, который расположен на юге Норвегии. В ее Instagram даже появились снимки с мужем с заснеженных вершин.

Эрна Солберг. Фото: instagram.com/erna_solberg

Эрна Солберг. Фото: instagram.com/erna_solberg

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При этом они дважды собирались на ужин, на котором было более 10 человек, что, согласно действующим эпидемиологическим ограничениям, запрещено.

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Сама Солберг заявила, что в тот момент не осознавала факт нарушения закона.

"Я каждый день рассказываю норвежцам об инфекционном контроле и должна была лучше знать правила. Но я недостаточно хорошо проверила правила и поэтому не осознала, что семейные собрания по более десяти человек – это нарушение", – так Солберг прокомментировала случившееся и принесла свои извинения.

На этом фоне 19 марта в полиции Норвегии заявили о начале расследования. Результаты проверки передадут в прокуратуру, которая примет окончательное решение насчет возможной правовой санкции.

Напомним, что в начале месяца власти страны заявили о готовящемся ужесточении карантинных ограничений в королевстве.

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А позже страна отказалась применять вакцину от AstraZeneca в национальной иммунизационной кампании из-за риска образования тромбов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Норвегия карантин коронавирус горнолыжные курорты Эрна Солберг
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