"Золотой визы" не будет: Греция приостановила выдачу вида на жительство для россиян

Греция ожидает соответствующих решений Европейского Союза

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Греция приостановила выдачу и продление видов на жительство в инвестиционных целях гражданам Российской Федерации до особого распоряжения.

Об этом заявило Министерство миграции Греции.

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Заявление министерства

"Приказом министра по вопросам миграции и убежища Нотиса Митарачи выдача и продление видов на жительство... приостановлены до дальнейшего уведомления. Кроме этого, компетентные органы не будут принимать новые запросы на выдачу вышеупомянутых видов на жительство (так называемая программа "золотая виза" – ред.)", – говорится в заявлении.

Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

При этом заявления о выдаче вида на жительство категории "руководители предприятий" для граждан РФ рассматриваться до особого распоряжения не будут.

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Также отмечается, что Греция в настоящее время ожидает соответствующих решений ЕС.

Санкции от Facebook

В ответ на агрессию РФ против Украины Facebook запретил российским государственным СМИ показывать рекламу и заниматься монетизацией в соцсети.

"Мы запрещаем российским государственным СМИ показывать рекламу и осуществлять монетизацию на нашей платформе по всему миру", – написал в Twitter глава отдела политики безопасности Facebook Натаниэль Глейхер.

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В ответ Роскомнадзор начал частично ограничивать доступ к социальной сети в России.

Напомним, Google вслед за YouTube закрывает российским государственным СМИ инструменты для размещения рекламы.

"В ответ на войну в Украине мы приостанавливаем монетизацию Google российских государственных СМИ на наших платформах. Мы активно следим за новыми событиями и при необходимости предпримем дальнейшие шаги", – цитирует заявление техгиганта CNN.

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