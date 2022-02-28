"Золотої візи" не буде: Греція призупинила видачу посвідки на проживання для росіян

Греція очікує на відповідні рішення Європейського Союзу

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Греція призупинила видачу та продовження посвідки на проживання в інвестиційних цілях громадянам Російської Федерації до особливого розпорядження.

Про це заявило Міністерство міграції Греції.

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Заява міністерства

"Наказом міністра з питань міграції та притулку Нотіса Мітарачі видачу та продовження посвідки на проживання... призупинено до подальшого повідомлення. Крім цього, компетентні органи не прийматимуть нових запитів на видачу вищезгаданих посвідок на проживання (так звана програма "золота віза" – ред.)", – йдеться в заяві.

Водночас заяви про видачу посвідки на проживання категорії "керівники підприємств" для громадян РФ розглядатись до особливого розпорядження не будуть.

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Також наголошується, що Греція наразі очікує на відповідні рішення ЄС.

Санкції від Facebook

У відповідь на агресію РФ проти України Facebook заборонив російським державним ЗМІ показувати рекламу та займатися монетизацією в соцмережі.

"Ми забороняємо російським державним ЗМІ показувати рекламу та здійснювати монетизацію на нашій платформі по всьому світу", – написав у Twitter голова відділу політики безпеки Facebook Натаніель Глейхер.

У відповідь Роскомнагляд почав частково обмежувати доступ до соціальної мережі у Росії.

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Нагадаємо, Google слідом за YouTube закриває російським державним ЗМІ інструменти розміщення реклами.

"У відповідь на війну в Україні ми зупиняємо монетизацію Google російських державних ЗМІ на наших платформах. Ми активно стежимо за новими подіями і за необхідності зробимо подальші кроки", – цитує заяву техгіганта CNN.

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