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"А что нужно подписать?". Путина поставил в тупик вопрос школьника о соцсетях (видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
1 сентября, 13:17
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Сегодня, 1 сентября, российский лидер провел встречу со школьниками во Всероссийском детском центре "Океан" по случаю Дня знаний во время своей поездки на Дальний Восток
Путин провел встречу со школьниками во Всероссийском детском центре "Океан". Фото: коллаж "Сегодня"
Путин провел встречу со школьниками во Всероссийском детском центре "Океан". Фото: коллаж "Сегодня"

Десятилетний мальчик попросил президента России Владимира Путина подписаться на его YouTube-канал под названием "Красная вилка", а тот не понял, о чем идет речь.

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Соответствующее видео опубликовали в соцсетях.

Глава государства 1 сентября прилетел во Владивосток, где провел встречу со школьниками в детском центре "Океан". Путин не сразу понял просьбу ребенка.

"Что? А что нужно подписать? Подписать что нужно, Егор? Я не понял, что нужно подписать", – сказал Путин.

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Потом мальчик объяснил президенту РФ, что YouTube – это такая социальная сеть.

"Ладно, хорошо. Подумаем", — ответил Путин.

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