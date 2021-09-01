"А что нужно подписать?". Путина поставил в тупик вопрос школьника о соцсетях (видео)

Десятилетний мальчик попросил президента России Владимира Путина подписаться на его YouTube-канал под названием "Красная вилка", а тот не понял, о чем идет речь.
Соответствующее видео опубликовали в соцсетях.
Глава государства 1 сентября прилетел во Владивосток, где провел встречу со школьниками в детском центре "Океан". Путин не сразу понял просьбу ребенка.
"Что? А что нужно подписать? Подписать что нужно, Егор? Я не понял, что нужно подписать", – сказал Путин.
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Потом мальчик объяснил президенту РФ, что YouTube – это такая социальная сеть.
"Ладно, хорошо. Подумаем", — ответил Путин.
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