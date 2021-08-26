"Вот это чмо грабит и тероризирует 22-й год", – Рабинович показал неожиданное фото Путина из прошлого

В комментариях к посту известного блогера напомнили, что с американским паспортом можно себе позволить многое

Вячеслав Рабинович рассказал, кто грабит Россию. Коллаж: "Сегодня"

Известный российский блогер и финансист Слава Рабинович, написал в своем фейсбуке, что Путин грабит и терроризирует страну 22-й год подряд.

"Вот это вот чмо, ничтожество, дерьмо – окурок, моль, глист, плесень – грабит и терроризирует (в прямом смысле этих слов) страну 22-й год подряд. Как мы можем позволить ему такое???! Как мы позволили?", – написал Слава в своем фейсбуке.

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Эту запись поддержали многие подписчики Рабиновича. Но другие читатели его блога напомнили в комментариях, что с американским паспортом можно себе позволить любое высказывание относительно российской власти, которое могло бы дорого обойтись гражданину РФ.

Кто такой Слава Рабинович

Слава Рабинович – российский и американский инвестиционный финансист, экономический и политический аналитик, интернет-журналист и публицист.

C 2007 года стал широко известен как экономический и политический аналитик, независимый публицист и блогер. Многочисленные интернет, радио и печатные СМИ публикуют его интервью и регулярные аналитические комментарии.

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Вячеслав Рабинович рассказал кто грабит Россию / Фото: Slava Rabinovich / Facebook

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