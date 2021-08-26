Атака хакеров на США. Байден хочет, чтобы Путин наказал виновных

Байден ожидает, что Россия накажет хакеров за атаки на США

Владимир Путин и Джо Байден на встрече в Женеве. Фото: REUTERS/ELO

Президент США Джо Байден ожидает от президента РФ Владимира Путина, что Россия привлечет к ответственности киберпреступников, которые атаковали американские компании.

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Об этом сообщает Белый дом со ссылкой на заявление Байдена на совещании по кибербезопасности

"У меня был саммит с Владимиром Путиным (саммит в Женеве в июне – ред.), и я дал ему понять, что мы ожидаем, что он также привлечет их к ответственности, потому что они знают, где они и кто они", – отметил Байден.

Байден добавил, что кибербезопасность – это глобальная проблема, и призвал страны G7 привлекать к ответственности те страны, которые укрывают преступников-вымогателей.

Он также отметил, что впервые за семь лет НАТО обновил киберполитику.

Также, по словам Байдена, в мае он издал распоряжение о повышении кибербезопасности федерального правительства США. Кроме того, запустили 100-дневную инициативу по повышению кибербезопасности в электроэнергетике.

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Что известно о переговорах Байдена и Путина по кибербезопасности

Эту тему Путин и Байден поднимали во время переговоров в Женеве 16 июня 2021 года.

В начале июля президенты разговаривали по телефону, Байден просил принять меры в отношении хакеров.

В конце июля Байден заявлял, что Россия уже вмешивается в выборы в США, которые состоятся осенью 2022 года. Президент акцентировал внимание на вирусах-вымогателях.​

Ранее президент Байден заявил, что Вашингтон готов дать отпор на вызовы со стороны России, но США не стремятся идти на конфликт с Москвой.

Также напомним, в конце мая компания Microsoft зафиксировала новую массированную кибератаку российских хакеров, которую они совершили на полторы сотни правительственных учреждений в десятках стран мира.

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