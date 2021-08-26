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"Ось це чмо грабує і тероризує 22-й рік", – Рабінович показав несподіване фото Путіна з минулого

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор розділу Гроші
26 серпня, 17:19
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У коментарях до посту відомого блогера нагадали, що з американським паспортом можна собі дозволити багато чого
В'ячеслав Рабінович розповів, хто грабує Росію. Колаж: "Сьогодні"
В'ячеслав Рабінович розповів, хто грабує Росію. Колаж: "Сьогодні"

Відомий російський блогер і фінансист Слава Рабінович, написав у своєму фейсбуці, що Путін грабує і тероризує країну 22-й рік поспіль.

"Ось це ось чмо, нікчемність, лайно – недопалок, моль, глист, цвіль – грабує і тероризує (в прямому сенсі цих слів) країну 22-й рік поспіль. Як ми можемо дозволити йому таке ???! Як ми дозволили?", – написав Слава в своєму фейсбуці.

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Цей запис підтримало багато підписників Рабіновича. Але інші читачі його блогу нагадали в коментарях, що з американським паспортом можна собі дозволити будь-яке висловлювання щодо російської влади, яка могла б дорого обійтися громадянину РФ.

Хто такий Слава Рабінович

Слава Рабінович – російський і американський інвестиційний фінансист, економічний і політичний аналітик, інтернет-журналіст і публіцист.

C 2007 року став широко відомий як економічний і політичний аналітик, незалежний публіцист і блогер. Численні інтернет, радіо та друковані ЗМІ публікують його інтерв'ю і регулярні аналітичні коментарі.

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/ Фото: Slava Rabinovich / Facebook

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