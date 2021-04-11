А "Спутник V" хотят "впихнуть" всему миру: Россия оказалась лидером по избыточной смертности

Россия возглавила рейтинг стран Европы и США по показателю избыточной смертности во время пандемии коронавируса.

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Об этом сообщает газета New York Times.

Помимо России, в анализе участвовали США и 14 европейских стран. Эксперты проанализировали данные о смертности, выявленной в РФ с апреля по декабрь 2020 года. Для других использовали данные с середины марта по декабрь 2020 года.

Исследователи пришли к выводу, что в России смертность увеличилась на 28%, зафиксировали 362,3 тысячи избыточных смертей.

За ней следуют:

Испания – 23%

Италия -19%

Великобритания и США по 17%

Польша – 16%

Чехия – 15%

Швейцария -13%

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Следующие в рейтинге Швеция, Франция, Нидерланды, Португалия и Австрия там смертность увеличилась на 12%, а меньше всего избыточная смертность оказалась в Германии – 3%.

А если судить не по соотношению многих составляющих, а по годовым показателям то лидером стали США, там умерли на 385,1 тысяч человек больше среднего показателя.

В то же время, если анализировать данные за январь-февраль 2021 года, то в России умерло на 400 тысяч человек больше нормы, а в США 574 тысячи. Но в Штатах население более чем вдвое превышает население РФ. Таким образом "пандемия убила примерно одного из 400 человек в России по сравнению с одним из 600 человек в Соединенных Штатах",

По мнению авторов, эти данные опровергают заявления российских властей, что Россия справилась с пандемией, и сделала это намного лучше, чем другие страны.

"На протяжении почти всего прошлого года Россия, казалось, была в основном сосредоточена на общественных и экономических аспектах пандемии, чем на борьбе с самим вирусом. После жесткой двухмесячной изоляции, введенной прошлой весной, правительство значительно ослабило ограничения летом, что благоприятно сказалось на общественном мнении и экономике, хотя болезнь стала распространяться быстрее", - указывается в статье.

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Отметим, что согласно данным оперативного штаба, по состоянию на 10 апреля, в России от коронавируса умерли 102 649 человек. В то же время, в феврале 2020 года МВФ поместил Россию на второе место среди стран Европы и "большой двадцатки" по показателю избыточной смертности во время пандемии COVID-19.

Ранее мы сообщали, что четыре человека недавно умерли в России вскоре после того, как получили прививку российской вакцины от коронавируса "Спутник V", которую хотят закупить в Германии. Еще у шести других россиян возникли осложнения после вакцинации.

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