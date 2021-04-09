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В России четверо человек умерли после прививки вакциной "Спутник V" – СМИ

9 апреля, 20:24

Денис Беспалов Денис Беспалов

У шести пациентов возникли осложнения после вакцинации

Четыре человека недавно умерли в России вскоре после того, как получили прививку российской вакцины от коронавируса "Спутник V", которую хотят закупить в Германии. Еще у шести других россиян возникли осложнения после вакцинации.

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Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на внутренние файлы Роспотрбнадзора.

Трое из погибших – женщины в возрасте 51, 69 и 74 лет. Смерти были связаны с проблемами с сердцем, легкими или уровнем сахара в крови.

В одном случае речь идет о женщине, которая получила первую дозу вакцины в конце января, а уже 2 февраля была госпитализирована с жалобами на слабость и тошноту. ПЦР-тест показал у нее заражение COVID-19.

Остальные шесть пациентов, у которых возникли осложнения, были младше, одному из них было всего 25 лет.

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У них возник ряд симптомов после уколов:

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В России четверо человек умерли после прививки вакциной "Спутник V" – СМИ
  • затрудненное дыхание;
  • судороги, отеки;
  • мышечная слабость;
  • высокое кровяное давление;
  • головные боли;
  • головокружение;
  • лихорадку.

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Подлинность одного из материалов дела Роспотребнадзора официально подтвердил Денис Логунов, старший вирусолог Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, который разработал "Спутник V".

В Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) сообщили изданию, что "серьезно" воспринимают произошедшее.

Ранее сообщалось, что в Москве около тысячи человек заболели коронавирусом после вакцинации вторым компонентом вакцины "Спутник V".

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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Россия вакцина коронавирус Спутник V
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