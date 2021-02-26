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Алексея Навального этапировали в колонию: СМИ узнали детали

26 февраля, 18:29

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Ни адвокату, ни родным политика его местоположение неизвестно

Российского оппозиционера Алексея Навального, который на прошлой неделе проиграл апелляцию на замену условного срока на реальный, эпатировали в исправительную колонию в Подмосковье.

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Об этом сообщает LifeShot, ссылаясь на собственный источник.

На данный момент политик находится в ИК-6 города Коломна, куда Навального доставили из СИЗО "Матросская тишина" за три часа.

Директор Федеральной службы исполнения наказаний РФ Александр Калашников ранее подтвердил, что Навальный находится в колонии но не сказал, в какой именно.

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Пока что родственники и адвокаты Навального не подтверждают эту информацию, официально уведомить их о его местонахождении осужденного оппозиционера должны позже.

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В то же время, администрация колонии опровергла российским СМИ информацию об этапировании к ним Алексея Навального.

"Опровергаю! Никого не привозили, ничего нет", – сообщил "Открытым медиа" диспетчер.

Видео: Сегодня

Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы вынес приговор Алексею Навальному, отменив условный срок, к которому его приговорили ранее. Оппозиционер получил 3,5 года колонии общего режима по делу "Ив Роше".

На следующей неделе Евросоюз планирует ввести санкции в отношении руководителей четырех силовых ведомств Российской Федерации, причастных к преследованию оппозиционера.

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Все подробности в спецтеме Протесты в поддержку Навального

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Россия колония оппозиционер подмосковье Алексей Навальный
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