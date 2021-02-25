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Навального этапировали из московского СИЗО

25 февраля, 17:10

Виталий Семченко Виталий Семченко

Никаких подробностей пока нет

Российского оппозиционера Алексея Навального этапировали из московского СИЗО-1 "Матросская тишина".

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Об этом сообщил его адвокат Вадим Кобзев в Twitter.

При этом других подробностей Кобзев не привел.

Команда Навального в Telegram написала, что ФСИН отказалась сообщать, куда отправили политика. Его местонахождение сейчас неизвестно.

"Как видите, власти России боятся и не хотят выполнять требование ЕСПЧ об освобождении Алексея. Позор Путину, свободу Навальному!", – сказано в сообщении.

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Дело "Ив Роше"

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Следственный комитет России в 2012 году открыл уголовное расследование против Навального и его брата Олега. Причиной стало заявление гендиректора компании Ив Роше Восток" (российского филиала Yves Rocher) Бруно Лепру.

Правоохранители утверждают, что компания, которой владеют Навальные, оказывала "Ив Роше" услуги по завышенным ценам, из-за чего компания понесла ущерб в 26 млн рублей. По этому делу политику огласили приговор – 3,5 года условного срока.

После возвращения из Германии Навального задержали по обвинению в нарушении условий досрочного освобождения. Спустя неделю суд заменил ему условный срок реальным – 3,5 года колонии общего режима.

Также мы писали, что Международная правозащитная организация Amnesty International лишила заключенного российского оппозиционера Алексея Навального статуса узника совести. Подробности – в материале "Сегодня".

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Россия СИЗО Алексей Навальный
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