Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорного оружия. В Баку отрицают

Армия Азербайджана применила боеприпасы с белым фосфором во время боевых действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.
Об этом завил защитник прав человека в Армении Арман Татоян в Facebook.
По его словам, Азербайджан использует боеприпасы с фосфором против Нагорного Карабаха, поджигая леса, расположенные рядом с гражданскими поселениями.
"В этих лесах прячется много мирных жителей от обстрелов и нападений азербайджанских вооруженных сил", – заявил он.
Арман Татоян опубликовал видеозапись, где, как он утверждает, видно применение фосфорных боеприпасов.
О применении фосфорных боеприпасов также заявили в армии обороны Нагорного Карабаха.
В Минобороны Азербайджана в ответ заявили, что обвинения в применении фосфорных боеприпасов беспочвенны.
"Азербайджанская армия не имеет на вооружении оружия и боеприпасов, запрещенных международным правом", — сообщили в министерстве.
Боеприпасы с использованием белого фосфора запрещены дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года.
Напомним, воюющие стороны призвали соблюдать режим прекращения огня, о котором сначала договорились в Москве 10 октября, а позже подтверждали готовность к режиму тишины в Париже 17 октября и Вашингтоне 25 октября.
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