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Байден рассказал, в каком случае может проиграть президентские выборы

11 октября, 12:46

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Выборы президента США пройдут 3 ноября этого года

Только мошенничество на избирательных участках может стать причиной поражения Демократической партии на выборах президента США в ноябре.

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Об этом заявил кандидат на пост главы государства Джозеф Байден на выступлении перед своими сторонниками в Пенсильвании, сообщает Daily Mail.

По его словам, американским гражданам необходимо голосовать на выборах президента, так как единственный способ, из-за которого демократы могут проиграть, является мошенничество на избирательных участках.

Вместе с тем позже он заявил, что примет результаты голосования, а его слова были "вырваны из контекста".

Выборы президента США пройдут 3 ноября.

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Ранее дебаты кандидатов в президенты Дональда Трампа и Джо Байдена, которые должны были состояться 15 октября, отменили.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что кандидат-демократ Джозеф Байденв случае избрания не сможет исполнять обязанности главы государства и два месяца, поскольку его контролируют левые радикалы.

Уже не первый раз, когда Трамп очень грубо оскорбил Байдена. Ранее глава американской администрации назвал бывшего вице-президента "человеком с низким IQ".

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