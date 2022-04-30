Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензиновый кризис 🔥 РФ горит синим пламенем ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Бомбят Воронеж. Россия ударила ракетами по Брянской области из-за "самолета ВСУ"

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
30 апреля, 14:54
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Кремлевские СМИ утверждают, что хотели "сбить самолет"
В РФ утверждают, что видели украинский самолет над Брянской областью/Фото: коллаж: "Сегодня"
В РФ утверждают, что видели украинский самолет над Брянской областью/Фото: коллаж: "Сегодня"

В РФ заявили, что в субботу, 30 апреля, утром "обнаружили" самолет Вооруженных сил Украины над Брянской областью.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня".

Реклама

Подробности

В сообщении говорится, что по информации росСМИ, ПВО оккупантов "засекла" самолет ВСУ над Стародубским районом Брянской области.

Кремлевские СМИ утверждают, что хотели сбить самолет с помощью ПВО, но снарядами попали в свой населенный пункт — село Жеча. Взрывной волной была повреждена обшивка технологических построек нефтеналивного терминала. Второй снаряд повредил близлежащую территорию. Стоит отметить, что Жеча находится в 115 километрах от украинской границы.

Кроме того, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что 29 апреля якобы с украинской стороны было обстреляно отделение пограничного управления ФСБ России в Брянской области в пгт Белая Березка Трубчевского района. В результате "обстрела" пострадавших нет.

Реклама

"Были повреждены сети водо- и электроснабжения. В настоящее время уже проведены все работы по их восстановлению. Также в результате обстрела на кладбище упало дерево. Сейчас на месте работают оперативные службы. Как только будет произведено обследование, коммунальщики приступят к расчистке территории", — заявил Богомаз.

В Брянске после взрывов и пожаров началась паническая эвакуация

25 апреля в Брянске началась массовая эвакуация учебных заведений. В частности, эвакуирован и арбитражный суд Брянской области.

Как стало известно, были эвакуированы школы №1, №4, №9, №36, №64, а также детский сад №74 "Рябинка". Также сообщается об эвакуации людей из здания городской администрации.

Известно, что в ночь с воскресенья на понедельник, 25 апреля, в Брянске прогремели взрывы. После этого начался пожар на местной нефтебазе, а также территории воинской части.

Реклама

Через некоторое время в пресс-службе правительства Брянской области подтвердили пожар на нефтебазе, но его причины не назвали. Там сообщили, что горят резервуары. О взрывах тоже не было никаких упоминаний.

Как стало известно, пострадавших, по предварительным данным, в результате пожара на нефтебазе не было.

"На нефтебазе АО "Транснефть Брянск – Дружба" в Брянске произошел пожар, эвакуация населения не планируется. Пострадавших, по предварительной информации, нет", – говорится в сообщении пресс-службы МЧС РФ.

Кроме этого, ранее источник "Интерфакса" сообщил, что в Брянске горят два хранилища нефтепродуктов.

"Рано утром вспыхнул резервуар с дизельным топливом на территории нефтяного комплекса на Снежецком валу. Огонь охватил резервуар объемом 10 тыс. куб. м", – сказал собеседник агентства.

В то же время источник российского "Интерфакса" утверждает, что пожар на нефтебазе в Фокинском районе локализован на площади 1500 кв. м. Утверждается, что речь идет о пожаре на объекте по адресу: Московский проспект, дом. 91. По поводу еще одного пожара, о котором шла речь, пока ничего не известно.

Читайте также

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 30 апреля
1
Личный состав 23 200
Личный состав
2
Самолеты 190
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 1008
Танки
5
ББМ 2445
ББМ
6
Артиллерия 436
Артиллерия
7
Средства ПВО 77
Средства ПВО
8
РСЗО 151
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 232
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1701
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Герої не вмирають!

Погиб, спасая побратимов… Несолёный Михаил Михайлович - младший сержант, водитель санитарного транспортера 16-го отдельного мотопехотного батальона "Полтава" 58-й ОМБр. Несмотря на яростный огонь противника, заехал в зону боевых действий, чтобы спасти раненых. Успел эвакуировать многих людей, но сам попал под обстрел российских оккупантов и погиб. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Непокоренные
Сырский Александр Станиславович – генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ, командующий обороной Киева. За успешную оборону столицы, личное мужество и героизм был награжден сначала орденом Богдана Хмельницкого II степени, а затем - "Золотой Звездой" Героя Украины.
История героя

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять