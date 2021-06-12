COVID-апокалипсис – в Москве вводят новый карантин из-за всплеска коронавируса

До 20 июня в парках будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений

В Москве вводят новый карантин из-за всплеска коронавируса. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

В Москве ввели ряд карантинных ограничений из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Также власти объявили нерабочей всю следующую неделю.

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Соответствующее заявление появилось на сайте мэра российской столицы.

"Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников", – сказано в сообщении.

До 20 июня в московских парках будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. А в торговых центрах закроют фуд-корты и игровые комнаты для детей. Также запрещается оказание бытовых услуг.

Предприятия общественного питания могут работать с 6:00 до 23:00 (за исключением обслуживания на вынос). А в ночных клубах и барках запрещено проводить концерты.

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"За последнюю неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции резко осложнилась. Количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило до пиковых значений прошлого года", – добавил Собянин.

Отметим, за прошедшие сутки в Москве выявили 6701 случай заражения коронавирусом. Это максимальное значение с начала года.

Напомним, в Украине с 9 июня в зеленой зоне эпидемиологической опасности находятся все области Украины. Из желтой зоны карантина вышли все регионы.

Также мы писали, что пара из Индии устроила масштабную свадьбу со 160 гостями в самолете из-за карантинных ограничений.

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