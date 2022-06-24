Депутат Госдумы рассказал, с какого города Россия начнет третью мировую войну

Вчера хотели уничтожить посольство США в Киеве, сегодня – Лондон

Военный преступник Андрей Гурулев готов бомбить все / Коллаж "Сегодня"

В России наблюдается истерика по поводу украинского вопроса. Там предлагают бомбить всех, кто помогает Украине справиться "со спецоперацией" Владимира Путина по денацификации и демилитаризации нашей страны. Нынче порцию своих угроз получила столица Великобритании.

Угрозы активно ретранслируют пропагандистские СМИ России.

Реклама

Что известно

Близкий соратник международного преступника Владимира Путина, депутат Госдумы (непризнаная в Украине) генерал Андрей Гурулев предупредил, что Лондон станет первым городом, который будут бомбить в случае очередной мировой войны.

"Мы уничтожим всю группу космических спутников противника во время первой воздушной операции. Никто не будет волноваться, американцы они или британцы, мы бы рассматривали их всех как НАТО. Во-вторых, мы ослабим всю их систему противоракетной обороны, везде и на 100%. В-третьих, мы точно не начнем с Варшавы, Парижа или Берлина. Первым пострадавшим будет Лондон. Кристально ясно, что угроза миру исходит от англосаксов", – рассказал о своих мечтах Гурулев.

Кстати, Андрею Гурулеву не впервые нападать на мирные города. Он участвовал в войне на востоке Украины. С осени 2014 и до весны 2015 года он принимал непосредственное участие в формировании и организации боевых действий российских оккупационных сил на востоке Украины. За это получил от Путина повышение в звании, медальку, а теперь и место в российском парламенте. От Украины – подозрение в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира и международного правопорядка.

Реклама

Угрозы