Долин рассказал, когда власти России закончат войну в Украине

Представители российской интеллигенции, которые открыто выступают против войны в Украине, считают, что так называемая "спецоперация" Владимира Путина закончится вместе с падением действующей политической системы в РФ.
Об этом заявил российский журналист и кинокритик Антон Долин в комментарии ведущим канала "Украина 24" в эфире проекта FREEДОМ.
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"Я уехал из России потому, что мне и моей семье начали поступать угрозы после того, как я открыто выступил против войны в нескольких местах. Открыто на нескольких форумах. После чего меня начали включать в списки предателей. Потом появился новый закон, по которому все мои высказывания грозят мне чем-то нехорошим. И мы с семьей решили уехать на время", – заявил Антон Долин.
Возможность вернуться на родину напрямую связана с окончанием войны в Украине, считает кинокритик.
"Мы не вернемся, пока не кончится война. А война, похоже, закончится вместе с сегодняшней политической системой в России, которая себя разрушает со страшной силой", – отметил кинокритик.
Обстановка в России
- Путин, несмотря на свою неизлечимую хворь, продолжает строить военные планы на захват какой-то части на востоке Украины.
- Он блокирует даже гуманитарные миссии – такие как эвакуацию морским путем раненых людей с завода "Азовсталь" в Мариуполе, который заблокирован российской армией вот уже большее двух месяцев.
- По словам вице-премьер-министра Украины Ирины Верещук, Украина пытается обменять 38 тяжелораненых военных "Азовстали". Эвакуацию остальных бойцов будут обсуждать позже.