Эрдоган на растяжке: Турция поддержала шантаж РФ по блокаде украинских портов

Украина ответила на такую наглость

Теплую ванну Эрдогану испортил украинский журналист / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Невъездной в Европу министр иностранных дел России Сергей Лавров съездил на переговоры в Анкару, где его пока еще принимают. Прилетел он по вопросу спецоперации Турции на севере Сирии, однако, по данным СМИ, попытался протолкнуть и вопрос разблокировки вывоза украинского зерна на условиях Кремля.

Сайт "Сегодня" выяснил, что у представителя международного преступника Владимира Путина получилось.

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Что известно

"В данном случае внимание было приковано к вопросам разблокирования украинских портов. Как мы понимаем пока из публичной коммуникации, речь идет только о том, что договорились договариваться, нет никаких конкретных договоренностей и их не может быть без нас", – сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар по итогам переговоров Лавров с главой турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу.

Сам Лавров на итоговом брифинге сообщил, что это Украина должна разминировать порты, чтобы якобы транспортировка нашего зерна была безопасной. И совершенно не стал вспоминать, что акватория Черного и Азовского морей заблокирована военным флотом РФ.

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"Никаких препятствий или вызовов со стороны Российской Федерации нет. Господин Зеленский должен дать указание, чтобы украинские порты стали безопасными", — сказал Лавров, повторив свои более ранние замечания о том, что Украине необходимо разминировать свои воды для обеспечения безопасного прохода судов, передает CNN.

Мнение Турции

Представитель Кремля заявил, что Россия обсуждает вопросы обеспечения безопасного прохода кораблей с турецкими военными. Турция считает выполнимым план по созданию механизма для вывоза из Украины зерна.

"Выдвинуты различные идеи поставок украинского зерна на международные рынки. В числе последних, ООН выдвинула свой план. Речь идет о плане, который предусматривает создание особого четырехстороннего механизма сотрудничества с участием ООН, России, Украины и Турции, который также предполагает досмотр судов. Турция считает этот план реализуемым и жизнеспособным. Однако для этого, в первую очередь, нужно одобрение России и Украины", – цитирует Мевлюта Чавушоглу агентство "Анадолу".

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Чавушоглу поддержал Россию в требовании снять санкции для экспорта российских товаров.

"Турция также считает вполне законными и оправданными требования российской стороны по устранению препятствий на пути экспорта товаров из РФ, в обмен на обеспечение транспортировки зерна, подсолнечника и подсолнечного масла из Украины", – продолжил глава турецкой дипломатии.

Реакция Киева

Представитель МИД Украины констатировал, что слова Лаврова пустые слова.

"Слова Лаврова пусты. Украина четко обозначила свою позицию по морским портам: требуется военная техника для защиты береговой линии и миссия ВМФ для патрулирования экспортных путей в Черном море. Нельзя позволить России использовать зерновые коридоры для нападения на Южную Украину", – написал Олег Николенко в Твиттере.

Зерном в спину

Тему доставки украинской пшеницы нуждающимся странам Лавров не собирался обсуждать на брифинге с журналистами. Однако пришлось. Уходя, он услышал вопрос от украинского журналиста Муслима Умерова: "Что из украденного в Украине кроме зерна, России уже удалось продать?".

Лавров себя сдержал и изрек:

"У вас все время голова болит о том, где бы что-то своровать, и думаете, что все так поступают? Мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично – избавить восток Украины от давления неонацистского режима. А зерно может свободно транспортироваться в пункты назначения. Со стороны России никаких препятствий нет. Для этого нужно, чтобы господин Зеленский дал команду, если он еще чем-то там командует, чтобы разрешили иностранным и украинским судам выйти в Черное море".

Обстановка