Это были не хакеры: как в российском издании появились антивоенные тексты

Журналист издания Lenta признался, что произошло

О войне начали говорить правду в России / Фото: Коллаж: Сегодня

В российском издании Lenta.ru девятого мая появился антивоенный текст. Журналист издания Егор Поляков признался, что этот текст сознательно опубликовал он, и рассказал, что его побудило на такой поступок. Об этом сообщает The Insider.

Журналист заявил, что причиной появления текста была не хакерская атака, как предполагалось. По его словам, он вместе с другой журналисткой издания Александрой Мирошниковой самостоятельно написал статью, потому что его побудила совесть.

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"Что это было? Ну это ровно то, как это и выглядит. Это никакой не "взлом хакеров", это мое и Саши осознанное решение, которое было принято относительно давно, но реализовать его быстро не получалось, пока не буду говорить, по каким причинам. Главный мотив — совесть", — сказал он.

Журналист рассказал, что перед написанием статьи вместе с коллегой отобрал около 40-45 ключевых новостей и фактов, которые российские СМИ начали умалчивать после начала войны. Затем эти факты расписали максимально подробно, не прибегая к привычной России пропаганде.

Что опубликовали редакторы

В опубликованном тексте говорилось о том, что президент РФ Владимир Путин виновен в развязывании войны в Украине. Журналисты объяснили, чем это чревато для жителей самой России. В статье говорится, что Путин должен остановить эту войну и уйти.

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Кроме того, на страницах издания появились новости с изобличающими заголовками: "Россия обречена стать изгоем", "Россия использует нацистские способы борьбы с украинцами", "Путинская власть проиграла украинскому правительству", и т.д. Журналисты заменили тексты в уже опубликованных новостях.

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