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"Это ошибка". У Путина отреагировали на слова Лаврова о "разрыве" с ЕС

12 февраля, 13:18

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Дмитрий Песков обвинил СМИ в вырывании сказанного из контекста

Слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о готовности Москвы к разрыву отношений с Евросоюзом были искажены СМИ, утверждают в Кремле.

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Об этом сообщает Интерфакс.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицает, что Кремль может выступить инициатором разрыва отношений с ЕС, и пожаловался на то, что слова Лаврова были вырваны из контекста.

"Это ошибка, которая именно меняет смысл. Смысл-то как раз заключается в том, что мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но, если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда – да, мы будем готовы (разорвать отношения. – Ред.)", – говорит Песков.

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В то же время он не исключает, что такой разрыв возможен – в случае "крайне деструктивной линии", которая наносит ущерб всей инфраструктуре и интересам РФ.

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Напомним, что балтийские страны и Польша начали подготовку санкций против России из-за преследования оппозиционера Алексея Навального. В санкционный список попадут причастные к задержанию и аресту политика. Ранее идею о таких жестких мерах озвучивали и на уровне всего Евросоюза.

С призывом ввести новые санкции после визита в Москву заявил и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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