ФСБ задержала еще 16 "экстремистов" по всей России, которых связали с Украиной

Следком РФ считает, что некий Егор Краснов склонил россиянина к совершению двух убийств

Следственный комитет РФ продолжает фабриковать дела об "экстремизме" и "неонацизме", которые искусственно привязывает к Украине.

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О новом "деле" заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, о чем сообщает РИА "Новости".

В Следкоме уверяют, что некий Егор Краснов, якобы являющийся лидером мифического украинского неонацистского сообщества "М.К.У.", по переписке в интернете склонил россиянина к совершению двух убийств по экстремистским мотивам.

Сегодня ФСБ сообщила о задержании в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущине и Переславле-Залесском 16 сторонников т. наз. "М.К.У.", причастных к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан.

Видео: t.me/new_militarycolumnist

По словам Петренко, Следком расследовал деятельность руководителей и участников "М.К.У." и усмотрел в их действиях признаки преступлений по статьям "Подстрекательство к убийству" и "Приготовление к теракту", "Покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, по мотивам идеологической, национальной ненависти, ненависти в отношении какой-либо социальной группы, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух или более лиц".

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Напомним, в марте-2021 Facebook заблокировал статьи российских СМИ о "неонацистах", которым приписывали связи с Украиной.