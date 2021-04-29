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ФСБ затримала ще 16 "екстремістів" по всій Росії, яких пов'язали з Україною

29 квітня, 10:57

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Слідком РФ вважає, що такий собі Єгор Краснов схилив росіянина до скоєння двох убивств

Слідчий комітет РФ продовжує фабрикувати справи про "екстремізм" і "неонацизм", які штучно прив'язує до України.

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Про нову "справу" заявила офіційна представниця відомства Світлана Петренко, про що повідомляє РІА "Новости".

У Слідкомі запевняють, що такий собі Єгор Краснов, який нібито є лідером міфічної української неонацистської спільноти "М.К.У.", через листування в інтернеті схилив росіянина до скоєння двох убивств з екстремістських мотивів.

Сьогодні ФСБ повідомила про затримання в Іркутську, Краснодарі, Саратові, Тамбові, Тюмені, Читі, Анапі, Пущині та Переславлі-Заліському 16 прибічників т. зв. "М.К.У.", причетних до вчинення насильницьких злочинів, пропаганди екстремізму, а також підготовки підривів адміністративних будівель органів влади і збройних нападів на громадян.

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Відео: t.me/new_militarycolumnist

За словами Петренко, Слідком розслідував діяльність керівників і учасників "М.К.У." і побачив у їхніх діях ознаки злочинів за статтями "Підбурювання до вбивства" і "Приготування до теракту", "Замах на умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, небезпечної для життя людини, за мотивами ідеологічної, національної ненависті, ненависті стосовно будь-якої соціальної групи, із застосуванням предметів, використовуваних як зброя, стосовно двох або більше осіб".

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Нагадаємо, у березні-2021 Facebook заблокував статті російських ЗМІ про "неонацистів", яким приписували зв'язки з Україною.

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