Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС ☠ Наступление на Киев? 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

"Хижина" диктатора. У Путина на Ладоге нашли новый роскошный особняк

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 июня, 11:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Здание отделано полудрагоценными камнями и мрамором. В нем есть бассейны, искусственный водопад и собственная пивоварня
У Путина обнаружили новую роскошную резиденцию
У Путина обнаружили новую роскошную резиденцию / Фото: Коллаж: Сегодня

В России журналисты обнаружили роскошную резиденцию президента РФ Владимира Путина в Карелии возле Ладожского озера.

В расследовании журналисты OCCRP и "Медузы" проанализировали электронные письма строительных компаний, занимавшихся обустройством территории вокруг дачи Путина – так называемой "Хижины рыбака". Среди прочего в письмах были макеты, чертежи, дизайн-проекты и другие материалы, свидетельствующие о роскоши комплекса.

Реклама

Помимо "хижины", в комплексе есть здание, которое по документам числится как "амбар".

"Двухэтажное футуристическое здание с волнообразной крышей, просторными помещениями и масштабной столовой зоной на открытом воздухе похоже скорее на дом приемов. Большая гостиная открытой планировки занимает больше 200 квадратных метров. Стеклянная перегородка отделяет ее от кухни, оборудованной мангалом, казаном, тандыром, тепаном и коптильней, как в дорогом ресторане", – пишут журналисты.

В "Хижине рыбака" есть собственная пивоварня. На австрийском оборудовании стоимостью 345 тыс. евро здесь можно производить 47 литров пива в день. А на втором этаже расположена чайная комната с видом на Ладожское озеро.

Реклама

"Рядом со зданием два небольших бассейна. От дома дорожка ведет к природному водопаду, впадающему в залив, где обустроена обособленная беседка. Раньше водопад был туристической достопримечательностью, но сейчас посетителям туда путь закрыт", – узнали журналисты.

Стоимость объекта оценить сложно, однако в распоряжении журналистов есть смета на общестроительные работы с июня 2015 года на сумму 187 млн рублей (до 3,5 млн долларов). Сюда не входят мебель, отделка, освещение и стоимость архитектурного и дизайн-проекта.

Большую часть прилегающих к "Хижине рыбака" земель занимают сельскохозяйственные угодья. Например, там расположено форелевое хозяйство. На территории участка есть ферма по разведению крупного рогатого скота, где выращивают быков ради мраморной говядины.

В 2021 году на территории возвели двухэтажную профессиональную кухню площадью 600 квадратных метров.

Реклама

Несмотря на скромное название "Садовый дом", проект роскошен: среди материалов отделки натуральные полудрагоценные камни лазурит и лабрадорит. Большой участок пола покрыт мрамором Fior di Bosco примерной стоимостью 110 тыс. долларов.

Согласно документам, сантехника для обустройства каждой ванной (всего в доме их шесть) будет стоить дороже 3 млн рублей (56 тыс. долларов). Так, один смеситель для биде обойдется в 700 тыс. рублей (13 тыс. долларов), а ручка для регулировки температуры в душе – в 300 тыс. рублей (5,6 тыс. долларов).

На первом этаже гостевого дома шесть спален, каждая с собственным санузлом и гардеробной. В центре здания по проекту расположен бассейн с декоративным водопадом, который падает с высоты верхнего этажа.

Три архитектора, с которыми говорили журналисты, назвали внутреннюю отделку "премиальной" и "элитной".

"Такой проект можно построить только с неограниченным бюджетом", – сказал один из них.

"Весь дом покрыт полудрагоценными камнями, раковина целиком сделана из лабрадорита. Как по мне, это из разряда золотого унитаза", – считает другой.

В России нашли "самую секретную" дачу Путина

Ранее активисты опубликовали расследование о "самой секретной" даче Путина – резиденции "Долгие Бороды", которая находится на озере Валдай в Новгородской области.

Дача российского лидера занимает участок в 150 гектаров. Среди строений на территории есть четырехэтажный особняк площадью 3,5 тыс. кв. м, китайский павильон, русская изба, бани, сауна, конюшня, площадка для гольфа, детская площадка с горками, вип-ресторан с кинозалом, бильярдной и мини-казино, отдельно пивной ресторан, а также собственная церковь.

Кроме того, российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал видео о дворце Владимира Путина на берегу Черного моря под Геленджиком, масштабы и некоторые удивительные сооружения которого поражают.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
🙏 Keep Calm
Love is...💙💛
Путешествуй по Украине
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
Помощь во время войны
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 24 июня
1
Личный состав 34530
Личный состав
2
Танки 1507
Танки
3
ББМ 3637
ББМ
4
Артиллерия 756
Артиллерия
5
Средства ПВО 99
Средства ПВО
6
РСЗО 241
РСЗО
7
Самолеты 216
Самолеты
8
Вертолеты 183
Вертолеты
9
БПЛА 622
БПЛА
10
Корабли/катера 14
Корабли/катера
11
Транспорт 2553
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Позывной "Зверь"... Михаил Завирюхин – сын легендарного разведчика-героя Игоря Завирюхина, именем которого названа улица в Броварах. С первых дней вторжения пошел добровольцем в ВСУ. Погиб под Северодонецком, выполняя боевое задание.

История героя
Непокоренные
Разведчик с позывным “Кот” и снайпер “Белка” - бойцы 97-го батальона 60-й отдельной пехотной бригады. Познакомились после ранений на Донбассе (оба воевали в АТО), запланировали женитьбу, но после 24 февраля поняли, что не смогут сидеть дома, и пошли на фронт, где и обвенчались…
История любви
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

21050.19

Bitcoin Cash (BCH)

118.69

Binance Coin (BNB)

233.81

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum Classic (ETC)

16.35

Litecoin (LTC)

55.95

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
42,43
-
-
-
41,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
42,04
-
50,00
55,00
41,95
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,73 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Как сохранить деньги?
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.73

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять