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"Хлопки" не только в Белгороде. Губернатор Курской области заявил об обстрелах (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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3 июля, 15:10
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По словам местных властей, силы ПВО якобы сбили "два украинских беспилотника "Стриж"
Власти Курской области сообщили "об обстреле" Теткино. Фото: коллаж "Сегодня"
Власти Курской области сообщили "об обстреле" Теткино. Фото: коллаж "Сегодня"

В ночь на 3 июля в Курской области прогремели взрывы. Местные власти заявили, что силами ПВО якобы сбиты два "украинских беспилотника "Стриж". Позже сообщили о "минометном обстреле" в поселке Теткино.

Об этом рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

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Что известно?

Старовойт заявил, что силами ПВО сбили "два украинских беспилотника "Стриж". По его словам, пострадавших нет.

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Россия показала сбитый "украинский беспилотник"

Позже Старовойт сообщил, что якобы произошел "очередной минометный обстрел" в поселке Теткино:

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"Основной удар пришелся на территорию рядом с сахарным заводом. Предварительно, зафиксировали повреждения кровли, окон и фасадов на нескольких домах. Пострадавших нет. Наши военные подавили атаку противника ответным огнем", – написал губернатор в Сети.

РФ заявила якобы об обстреле поселка Теткино
РФ заявила якобы об обстреле поселка Теткино
РФ заявила якобы об обстреле поселка Теткино
РФ заявила якобы об обстреле поселка Теткино
РФ заявила якобы об обстреле поселка Теткино
РФ заявила якобы об обстреле поселка Теткино
РФ заявила якобы об обстреле поселка Теткино
РФ заявила якобы об обстреле поселка Теткино
РФ заявила якобы об обстреле поселка Теткино
РФ заявила якобы об обстреле поселка Теткино
РФ заявила якобы об обстреле поселка Теткино
РФ заявила якобы об обстреле поселка Теткино
РФ заявила якобы об обстреле поселка Теткино
РФ заявила якобы об обстреле поселка Теткино
РФ заявила якобы об обстреле поселка Теткино
РФ заявила якобы об обстреле поселка Теткино
РФ заявила якобы об обстреле поселка Теткино
РФ заявила якобы об обстреле поселка Теткино
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Взрывы в Белгороде

В российском Белгороде ночью 3 июля прозвучали громкие взрывы.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в первом сообщении о происшествии заявил о "серии громких звуков".

"Причины произошедшего выясняются, вероятно, сработало ПВО", — написал он.

Позже чиновник заявил о 3 погибших, 4 раненых и частичных разрушениях 11 многоквартирных и 39 частных домов.

К слову, этот город страны-агрессора находится в 25 км от украинской границы.

Позже выяснилось, что в Белгород прилетела российская ракета. Так, в одном из поврежденных домов застряли фрагменты ракет российского ЗРПК "Панцирь С1". Таким образом, РФ в очередной раз сама себя обстреляла.

Мы также сообщали, что жители Белгорода шокированы ночными взрывами. Кто-то уже думает, что делать в случае бомбежки, а кто-то и вовсе предложил уйти в отставку министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вышел к местным жителям, чтобы успокоить их после ночных взрывов. Но что-то пошло не так, и чиновник так и не смог подобрать нужные слова о происходящем.

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