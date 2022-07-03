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"Хлопки" не лише у Бєлгороді. Губернатор Курської області заявив про обстріли (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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3 липня, 15:10
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За словами місцевої влади, сили ППО нібито збили "два українські безпілотники "Стриж"
Влада Курської області повідомила "про обстріл" Тьоткіно. Фото: колаж "Сьогодні"
Влада Курської області повідомила "про обстріл" Тьоткіно. Фото: колаж "Сьогодні"

Вночі проти 3 липня в Курській області пролунали вибухи. Місцева влада заявила, що сили ППО нібито збили два "українські безпілотники "Стриж". Пізніше повідомили про "мінометний обстріл" у селищі Тьоткіно.

Про це розповів губернатор Курської області Роман Старовойт.

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Що відомо?

Старовойт заявив, що сили ППО збили "два українські безпілотники "Стриж". За його словами, постраждалих немає.

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Росія показала збитий "український безпілотник"

Пізніше Старовойт повідомив, що нібито стався "черговий мінометний обстріл" у селищі Тьоткіно:

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"Основний удар припав на територію поряд із цукровим заводом. Попередньо, зафіксували пошкодження покрівлі, вікон та фасадів на кількох будинках. Постраждалих немає. Наші військові придушили атаку противника у відповідь вогнем", – написав губернатор у Мережі.

РФ заявила нібито про обстріл селища Тьоткіно
РФ заявила нібито про обстріл селища Тьоткіно
РФ заявила нібито про обстріл селища Тьоткіно
РФ заявила нібито про обстріл селища Тьоткіно
РФ заявила нібито про обстріл селища Тьоткіно
РФ заявила нібито про обстріл селища Тьоткіно
РФ заявила нібито про обстріл селища Тьоткіно
РФ заявила нібито про обстріл селища Тьоткіно
РФ заявила нібито про обстріл селища Тьоткіно
РФ заявила нібито про обстріл селища Тьоткіно
РФ заявила нібито про обстріл селища Тьоткіно
РФ заявила нібито про обстріл селища Тьоткіно
РФ заявила нібито про обстріл селища Тьоткіно
РФ заявила нібито про обстріл селища Тьоткіно
РФ заявила нібито про обстріл селища Тьоткіно
РФ заявила нібито про обстріл селища Тьоткіно
РФ заявила нібито про обстріл селища Тьоткіно
РФ заявила нібито про обстріл селища Тьоткіно
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Вибухи у Бєлгороді

У російському Бєлгороді вночі 3 липня пролунали гучні вибухи.

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков у першому повідомленні про подію заявив про "серію гучних звуків".

"Причини того, що сталося, з'ясовуються, ймовірно, спрацювала ППО", – написав він.

Пізніше чиновник заявив про 3 загиблих, 4 поранених і часткові руйнування 11 багатоквартирних і 39 приватних будинків.

До речі, це місто країни-агресора лежить за 25 км від українського кордону.

Пізніше з'ясувалося, що в Бєлгород прилетіла російська ракета. Зокрема, в одному з пошкоджених будинків застрягли фрагменти ракет російського ЗРПК "Панцир С1". Отже, РФ вкотре сама себе обстріляла.

Ми також повідомляли, що жителі Бєлгорода шоковані нічними вибухами. Хтось вже думає, що робити у разі бомбардування, а хтось взагалі запропонував піти у відставку міністру оборони РФ Сергію Шойгу.

Крім того, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков вийшов до місцевих жителів, щоб заспокоїти їх після нічних вибухів. Але щось пішло не так, і чиновник так і не зміг підібрати потрібні слова про те, що відбувається.

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