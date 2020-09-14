"Как же он стал похож на Януковича": фото Лукашенко с Путиным "взорвало" соцсети

Президент Беларуси Александр Лукашенко с визитом приехал в Россию, где провел встречу с хозяином Кремля Владимиром Путиным. Переговоры проходили в Сочи. Во время встречи фотографам удалось сделать яркий кадр, который "взорвал" соцсети. Мы подобрали наиболее яркие комментарии пользователей.

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На фото видно, что белорусский лидер "живчик", а вот его российских коллега кажется более уставшим, как будто Лукашенко уморил Путина. В соцсетях этот кадр описали так, якобы президент Беларуси выпрашивает очередной кредит.

Еще один пользователь сети пишет: "На встрече с Лукашенко Путин от испанского стыда пожал до боли свое лицо".

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Также в комментариях разразились смешным стихотворением про "разговор" Путина и Лукашенко.

Кто-то даже сравнивает Лукашенко с беглым президентом Украины Виктором Януковичем.

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Как сообщали новости Сегодня", Лукашенко взял у Путина кредит на 1,5 миллиарда долларов. Сейчас денежный вопрос прорабатывают министры финансов двух стран.

Отметим, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к Путину накануне встречи с Лукашенко и напомнила: "Что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи – это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью".

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Видео: Reuters

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