"Какое позорище". В Белгороде люди трое суток ведут ожесточенный бой за диван (видео)

Все это время мужчины не встают с дивана в надежде, что получат его бесплатно

В России бьются за бесплатный диван. / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока часть российских мужчин умирает на войне в Украине по приказу диктатора Владимира Путина, Белгород живет "обычной" жизнью. Там местные ведут свои бои. Двое взрослых и подросток трое суток сидят на диване, чтобы заполучить его бесплатно.

Видео с мужчинами распространили в Сети.

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По условиям "конкурса", который придумали в дурдоме, местный магазин подарит диван тому, кто сел на него до 17:00 и досидит до последнего, пока не останется один.

"Уже три дня там сидят три человека, самому младшему участнику — 13 лет. Все это время парни не едят, не пьют и не ходят в туалет", – пишет Telegram-канал КК.

"Их нужно спасать"

В комментариях к видео высмеяли это дикое "соревнование":

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"Какое позорище".

"Великая россия"

"За эти 3 суток могли бы заработать на новый".

Также добрые люди предложили спасти мирных жителей Белгорода и провести в нем референдум о независимости Белгородской народной республики (БНР).

"Спасать их нужно, нужен референдум и бнр", - предложили в комментариях.

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Ранее мы писали, что российские военные начали устраивать массовые зверства даже на территории России. В частности, в Белгородской области, которая используется как перевалочный пункт рашистов, увеличилось заявлений об изнасилованиях.

Также сообщалось, что в России заявили, что Украина якобы обстреляла приграничное село Журавлевка Белгородской области, и запретили въезд на территорию села.