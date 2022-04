Католическая Пасха-2022 в желто-голубых тонах. Как мировые лидеры поддержали Украину в ее борьбе

В воскресенье 17 апреля, католики всей планеты отмечают главный христианский праздник – Пасху. Мировые и религиозные лидеры, общественные деятели в своих поздравлениях вновь напоминают планете, что Украина сейчас на главном фронте современности. По сути наша страна сегодня реально защищает основополагающие принципы цивилизации и непреходящие ценности христианства.

Сайт "Сегодня" рассказывает о знаковых словах лидеров свободного мира.

Папа Римский Франциск I присутствовал на Пасхальной мессев базилике Святого Петра, однако не вел службу. У Понтифика проблемы с ногами, поэтому он прочел свою проповедь сидя в кресле, как передает агентство Reuters.

На этой мессе присутствовал Иван Федоров, мэр Мелитополя, который был взят в плен российскими захватчиками, а затем освобожден в результате обмена.

Франциск I осудил жестокость войны против Украины и даже отошел от заранее подготовленного текста, чтобы напомнить собравшимся о том, что вместе с другими в базилике молится и Иван Федоров со своей семьей: "Все мы вместе с вами и молимся за вас. Мы молимся, потому что так много страданий. Мы можем только предоставить вам нашу поддержку, наши молитвы и сказать: "Мужайтесь, мы рядом с вами".

Video highlights of the Mass of the Easter Vigil, which Pope Francis attended in St. Peter's Basilica. Find out more: https://t.co/vbWiXKTlgW pic.twitter.com/4yOYRb9DS3

Проповедь Папа Римский закончил словами "Христос воскресе" по-украински.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон (который недавно побывал в Киеве – Ред.) в своем обращении пожелал мира всем христианам Украины – и католикам и православным.

"Желаем христианам всего мира счастливой и благословенной Пасхи, в том числе христианам Украины, независимо от того, отмечаете ли вы Пасху сегодня или позже в этом месяце. Пусть послание надежды воскресшего Христа принесет вам силу", – заявил премьер Британии.

Борис Джонсон также на украинском языке произнес: "Будьте сильны и смелы cердцами, все вы, кто уповает на Господа".

Wishing Christians around the world a happy and blessed #Easter , including the Christians of Ukraine whether you are marking Easter today or later this month. May the risen Christs message of hope bring you strength. 1/2 pic.twitter.com/ChRimI3hzG

Примечательно, что на лацкане премьера был значок с флагами Британии и Украины, а в ролике показали и украинские писанки.

Канцлер Германии Олаф Шольц в своем Пасхальном обращении, тоже не смог обойти стороной войну в Украине.

"Желаю вам и вашим семьям счастливой Пасхи и нескольких дней, чтобы набраться сил и надежды. Потому что война в центре Европы нас всех угнетает. Речь идет о мире и свободе, и поэтому мы все поддерживаем украинцев и находимся на их стороне в этой борьбе", – заявил Олаф Шольц.

Однако некоторые пользователи зашли к нему в комментарии и поставили политику неудобные вопросы, например, почему Берлин блокирует эмбарго на поставку российских нефти и газа, если на словах Шольц на стороне украинцев?

От имени Букингемского дворца с Пасхальным обращением выступил наследник престола, принц Чарльз. Он призвал всех помнить о трагедии миллионов беженцев, которые лишились всего. И хотя он прямо не назвал Украину, понять что именно имел ввиду принц совсем несложно. Тем более, что на фото он запечатлен с букетом синих и желтых цветов.

This Easter, as always, we are reminded of Our Lords timeless example of goodness in the face of suffering, of courage in the face of fear, of faith in the face of despair. His light triumphed in that dark time.



- The Prince of Wales on Easter Sundayhttps://t.co/cWF16boH8Lpic.twitter.com/Bs3wIbJ8kH