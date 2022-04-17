Католическая Пасха-2022 в желто-голубых тонах. Как мировые лидеры поддержали Украину в ее борьбе

Главный праздник христианства объединил противников российской агрессии

Весь христианский мир поддерживает Украину, которая стала жертвой агрессии Москвы / Фото: "Сегодня"

В воскресенье 17 апреля, католики всей планеты отмечают главный христианский праздник – Пасху. Мировые и религиозные лидеры, общественные деятели в своих поздравлениях вновь напоминают планете, что Украина сейчас на главном фронте современности. По сути наша страна сегодня реально защищает основополагающие принципы цивилизации и непреходящие ценности христианства.

Сайт "Сегодня" рассказывает о знаковых словах лидеров свободного мира.

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Франциск I на украинском произнес: "Христос Воскресе!"

Папа Римский Франциск I присутствовал на Пасхальной мессев базилике Святого Петра, однако не вел службу. У Понтифика проблемы с ногами, поэтому он прочел свою проповедь сидя в кресле, как передает агентство Reuters.

Папа Франциск I во время Пасхального бдения в базилике Святого Петра в Ватикане / Фото: Reuters

На этой мессе присутствовал Иван Федоров, мэр Мелитополя, который был взят в плен российскими захватчиками, а затем освобожден в результате обмена.

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Франциск I осудил жестокость войны против Украины и даже отошел от заранее подготовленного текста, чтобы напомнить собравшимся о том, что вместе с другими в базилике молится и Иван Федоров со своей семьей: "Все мы вместе с вами и молимся за вас. Мы молимся, потому что так много страданий. Мы можем только предоставить вам нашу поддержку, наши молитвы и сказать: "Мужайтесь, мы рядом с вами".

Video highlights of the Mass of the Easter Vigil, which Pope Francis attended in St. Peter's Basilica.



Find out more: https://t.co/vbWiXKTlgWpic.twitter.com/4yOYRb9DS3 — Vatican News (@VaticanNews) April 17, 2022

Проповедь Папа Римский закончил словами "Христос воскресе" по-украински.

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Борис Джонсон пожелал украинцам силы и смелости

Премьер-министр Британии Борис Джонсон (который недавно побывал в Киеве – Ред.) в своем обращении пожелал мира всем христианам Украины – и католикам и православным.

"Желаем христианам всего мира счастливой и благословенной Пасхи, в том числе христианам Украины, независимо от того, отмечаете ли вы Пасху сегодня или позже в этом месяце. Пусть послание надежды воскресшего Христа принесет вам силу", – заявил премьер Британии.

Борис Джонсон также на украинском языке произнес: "Будьте сильны и смелы cердцами, все вы, кто уповает на Господа".

Wishing Christians around the world a happy and blessed #Easter, including the Christians of Ukraine whether you are marking Easter today or later this month.



May the risen Christs message of hope bring you strength.



1/2 pic.twitter.com/ChRimI3hzG — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 17, 2022

Примечательно, что на лацкане премьера был значок с флагами Британии и Украины, а в ролике показали и украинские писанки.

Канцлер Шольц получил неудобные вопросы

Канцлер Германии Олаф Шольц в своем Пасхальном обращении, тоже не смог обойти стороной войну в Украине.

"Желаю вам и вашим семьям счастливой Пасхи и нескольких дней, чтобы набраться сил и надежды. Потому что война в центре Европы нас всех угнетает. Речь идет о мире и свободе, и поэтому мы все поддерживаем украинцев и находимся на их стороне в этой борьбе", – заявил Олаф Шольц.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien frohe #Ostern und ein paar Tage zum Kraft und Hoffnung schöpfen. Denn der Krieg mitten in Europa bedrückt uns alle. Es geht um Frieden und Freiheit und deshalb unterstützen wir alle die Ukrainerinnen und Ukrainer und stehen an ihrer Seite. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) April 17, 2022

Однако некоторые пользователи зашли к нему в комментарии и поставили политику неудобные вопросы, например, почему Берлин блокирует эмбарго на поставку российских нефти и газа, если на словах Шольц на стороне украинцев?

Королевский дом напомнил миру о беженцах

От имени Букингемского дворца с Пасхальным обращением выступил наследник престола, принц Чарльз. Он призвал всех помнить о трагедии миллионов беженцев, которые лишились всего. И хотя он прямо не назвал Украину, понять что именно имел ввиду принц совсем несложно. Тем более, что на фото он запечатлен с букетом синих и желтых цветов.

This Easter, as always, we are reminded of Our Lords timeless example of goodness in the face of suffering, of courage in the face of fear, of faith in the face of despair. His light triumphed in that dark time.



- The Prince of Wales on Easter Sundayhttps://t.co/cWF16boH8Lpic.twitter.com/Bs3wIbJ8kH — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) April 17, 2022

"Эта Пасха, как всегда, напоминает нам о вечном примере нашего Господа о доброте перед лицом страданий, мужестве перед лицом страха, веры перед лицом отчаяния. Его свет восторжествовал в то темное время", – передает официальный Twitter королевского дома.

Так же в своем Пасхальном посланииЕго Королевское Высочество принц Уэльский заявил следующее: "Мое сердце разбито от страданий невинных жертв войны, с некоторыми я встречался и они рассказывали мне истории невыразимой трагедии, о том как были вынуждены покинуть свою страну и искать убежище вдали от дома", – сказал принц Чарльз.

Он поблагодарил и всех подданных британской короны, которые пришли на помощь украинцам.

"Но среди всей этой печали и бесчеловечности было глубоко трогательно увидеть, как многие люди готовы открыть свои дома для нуждающихся, как они предложили свое время и свои ресурсы, чтобы помочь тем, кто сталкивается с такими трудностями", – заявил Его Высочество.

Поздравление президента Литвы: борьба Украины – это наша борьба

Президент Литвы Гитанас Науседа и его супруга Диана в своем совместном поздравлении напомнили своим гражданам, что Пасха в этом году выпала на особый год тяжелых испытаний.

"В этом году мы отмечаем великое чудо Воскресения в особых для Европы и всего мира условиях. В этот исторический момент мы не перестаем восторгаться силой духа героического украинского народа.

Но не меньшего восхищения заслуживает и наш народ, который стал горой за своих украинских братьев и готов делиться с ними всем, что у нас есть. Потому что у нас общая судьба, потому что борьба за свободу Украины – это и наша борьба.

Пусть светлый праздник Пасхи принесет в каждый литовский дом бесконечную веру в справедливость и победу света над тьмой. С праздником возрождения, Литва!" – так завершила свое обращение президентская чета.

Писанки и каска с восточного фронта от Дали Грибаускайте

Предшественница Гитанаса Науседы на посту президента Литвы Даля Грибаускайте свое Пасхальное поздравление проиллюстрировала писанками в национальных цветах Украины, а также военной каской из зоны боев на востоке Украины. Этот предмет амуниции она получила в подарок еще несколько лет назад.

"Пасха всегда связана с надеждой. Однажды украинские каски будут украшены цветами победы. Как и эта, которую несколько лет назад мне подарили украинцы. С Восточного фронта... Всем – Пасхальной надежды и победы Украины!", – написала Даля Грибаускайте.

Зеленский пожелал украинцам мирного неба над свободной страной

Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил христиан Украины с католической Пасхой. Обращение главы государства распространила его пресс-служба.

Лидер нации поздравил Украину с католической Пасхой / Фото: Пресс-служба ОПУ

"Дорогие соотечественники!

Примите мои искренние поздравления по случаю Пасхи. Воскресение Господне – это утверждение в сердцах людей веры и надежды на победу жизни над смертью, добра над злом, правды над заблуждением.

Сегодня, когда наш народ мужественно борется за будущее своей страны, именно вера и надежда стали для нас крепкой опорой. Защищая свою землю, украинцы демонстрируют уникальную силу единения.

Также в это праздничное время раздаются особые молитвы за тех, кто защищает нашу свободу и независимость. Спасибо нашим воинам за мужество и героизм. Убежден, что вместе мы выиграем это сражение за Украину, одолеем врага, ведь за нами правда. Желаю всем мирной жизни под украинским небом. Христос Bocкpеc! Воистину воскрес!", – заявил Владимир Зеленский.