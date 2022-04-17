Католицький Великдень-2022 у жовто-блакитних тонах. Як світові лідери підтримали Україну у її боротьбі

Головне свято християнства знову об'єднало супротивників російської агресії

/ Фото: "Сегодня"

В неділю 17 квітня , католики всієї планети відзначають головне християнське свято – Великдень. Світові та релігійні лідери, громадські діячі у своїх привітаннях знову нагадують планеті, що Україна зараз на головному фронті сучасності відстоює основоположні принципи цивілізації та вічні цінності християнства.

Сайт Сьогодні розповідає про знакові слова лідерів вільного світу.

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Франциск I українською сказав: "Христос Воскрес!"

Папа Римський Франциск I був присутній на Великодній месі у базиліці Святого Петра проте не вів службу. Понтифік має проблеми з ногами, тому він прочитав свою проповідь сидячи в кріслі, як передає агентство Reuters .

/ Фото: Reuters

На цій месі був присутній Іван Федоров, мер Мелітополя , який був узятий у полон російськими загарбниками, а потім звільнений у результаті обміну.

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Франциск I засудив жорстокість війни проти України і навіть відійшов від заздалегідь підготовленого тексту, щоб нагадати присутнім про те, що разом з іншими у базиліці молиться й Іван Федоров зі своєю родиною: "Всі ми разом з вами і молимося за вас. Ми молимося, тому що так багато страждань. Ми можемо тільки надати вам нашу громаду, наші молитви і сказати вам: "Мужайтеся, ми підтримуємо вас".

Відео високих ліжок маси в Easter Vigil, яких Pope Francis attended in St. Peter's Basilica.



Find out more: https://t.co/vbWiXKTlgW pic.twitter.com/4yOYRb9DS3 - Vatican News (@VaticanNews) April 17, 2022

Проповідь Папа Римський закінчив словами "Христос воскрес" українською мовою.

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Борис Джонсон побажав українцям сили та сміливості

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон (котрий нещодавно побував у Києві – Ред.) у своєму зверненні побажав миру всім християнам взагалі, а католикам та православним України – особливо.

"Бажаємо християнам усього світу щасливого та благословенного Великодня, у тому числі християнам України, незалежно від того, чи відзначаєте ви Великдень сьогодні чи пізніше цього місяця. Нехай послання надії воскреслого Христа принесе вам силу", – заявив прем'єр Британії.

Борис Джонсон також українською мовою сказав: " Будьте сильні та сміливі серцями, всі ви, хто покладається на Господа".

Wishing Christians around the world a happy and blessed #Easter , Включаючи Christians of Ukraine, де ви є Маркування Великої ночі або останній цей місяць.



May risen Christs message of hope bring you strength.



1/2 pic.twitter.com/ChRimI3hzG - Boris Johnson (@BorisJohnson) April 17, 2022

Відзначимо, що на лацкані прем'єра був значок із прапорами Британії та України, а у ролику показали ще й українські писанки.

Канцлер Шольц отримав незручні питання

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму Великодньому зверненні теж не зміг оминути війну в Україні.

"Бажаю вам і вашим сім'ям щасливого Великодня та кількох днів, щоб набратися сил і надії. Тому що війна в центрі Європи нас усіх пригнічує. Йдеться про мир і свободу, і тому ми всі підтримуємо українців і знаходимося на їхньому боці у цій боротьбі" , – заявив Олаф Шольц.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien frohe #Ostern und ein paar Tage zum Kraft і Hoffnung schöpfen. Denn der Krieg mitten in Europa bedrückt uns alle. Es geht um Frieden und Freiheit und deshalb unterstützen wir alle die Ukrainerinnen und Ukrainer und stehen an ihrer Seite. - Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) April 17, 2022

Проте деякі користувачі зайшли до нього в коментарі та залишили для політика незручні питання, наприклад, чому Берлін блокує ембарго на постачання російських нафти та газу, якщо на словах Шольц на стороні українців?

Королівський дім нагадав світові про біженців

Від імені Букінгемського палацу з Великоднім зверненням виступив спадкоємець престолу, принц Чарльз . Він закликав усіх пам'ятати про трагедію мільйонів біженців , які втратили все. І хоча він прямо не назвав Україну, зрозуміти що саме мав на увазі принц зовсім нескладно. Тим більше, що на фото він зображений з букетом синіх та жовтих кольорів.

This Easter, as always, we are reminded of Our Lords timeless example of goodness in the face of suffering, of courage in the face of fear, of faith in the face of despair. His light triumphed in that dark time.



- The Prince of Wales on Easter Sunday https://t.co/cWF16boH8L pic.twitter.com/Bs3wIbJ8kH - The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) April 17, 2022

"Ця Пасха, як завжди, нагадує нам про вічний приклад нашого Господа про доброту перед лицем страждань, мужності перед страхом, віри перед обличчям відчаю. Його світло перемогло у той темний час", – передає офіційний Twitter королівського двору.

Також в своєму Великодньому посланні Його Королівська Високість принц Уельський заявив таке: "Моє серце розбите від страждань безневинних жертв війни, з деякими я зустрічався і вони розповідали мені історії невимовної трагедії, про те, як були змушені покинути свою країну і шукати притулок далеко від дому", – сказав принц Чарльз.

Він подякував усім підданим британської корони, які прийшли на допомогу українцям.

"Але серед усієї цієї печалі та нелюдяності було глибоко зворушливо побачити, як багато людей готові відкрити свої будинки для тих, хто потребує цього. Як вони запропонували свій час і свої ресурси, щоб допомогти тим, хто стикається з такими труднощами", – заявив Його Високість.

Вітання президента Литви: боротьба України – це наша боротьба

Президент Литви Гітанас Науседа та його дружина Діана у своєму спільному привітанні нагадали своїм громадянам, що Великдень цього року випав на особливий рік важких випробувань.

"Цього року ми відзначаємо велике чудо Воскресіння в особливих для Європи та всього світу умовах. У цей історичний момент ми не перестаємо захоплюватися силою духу героїчного українського народу.

Але не меншого захоплення заслуговує і наш народ, який став горою за своїх українських братів і готовий ділитися з ними всім, що маємо. Тому що у нас спільна доля, бо боротьба за свободу України – це наша боротьба.

Нехай світле свято Великодня принесе до кожного литовського дому нескінченну віру у справедливість та перемогу світла над пітьмою. Зі святом відродження, Литва!" – так завершило своє звернення президентське подружжя.

Писанки та каска зі східного фронту від Далі Грібаускайте

Попередниця Гітанаса Науседи на посаді президента Литви Даля Грибаускайте своє Великодне вітання проілюструвала писанками у національних кольорах України, а також військовою каською із зони боїв на сході України . Цей предмет амуніції вона отримала ще кілька років тому.

"Великдень завжди пов'язаний з надією. Одного разу українські каски будуть прикрашені квітами перемоги . Як і ця, яку кілька років тому подарували мені українці. Зі Східного фронту... Усім – великодньої надії та перемоги України!", – написала Даля Грибаускайте.

Зеленський побажав українцям мирного неба над вільною країною

Президент України Володимир Зеленський також привітав християн України з католицьким Великоднем. Звернення глави держави поширила його прес-служба .

/ Фото: Пресс-служба ОПУ

"Дорогі співвітчизники!

Прийміть мої найщиріші вітання з нагоди Великодня. Воскресіння Господнє — це утвердження в серцях людей віри та надії на перемогу життя над смертю, добра над злом, правди над оманою.

Сьогодні, коли наш народ мужньо бореться за майбутнє своєї країни, саме віра i надія стали для нас міцною опорою. Захищаючи свою зeмлю, українці демонструють унікальну силу єднання.

Також у цей святковий час лунають особливі молитви за тих, хто боронить нашу свободу i державну незалежність. Дякуємо нашим воїнам за мужність та героїзм.

Переконаний, що разом ми виграємо цю битву за Україну, здолаємо ворога, адже за нами правда. Бажаю усім мирного життя під українським небом. Христос Bocкpеc! Воістину Воскрес!", – заявив Володимир Зеленський.