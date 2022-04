Католицький Великдень-2022 у жовто-блакитних тонах. Як світові лідери підтримали Україну у її боротьбі

В неділю 17 квітня , католики всієї планети відзначають головне християнське свято – Великдень. Світові та релігійні лідери, громадські діячі у своїх привітаннях знову нагадують планеті, що Україна зараз на головному фронті сучасності відстоює основоположні принципи цивілізації та вічні цінності християнства.

Сайт Сьогодні розповідає про знакові слова лідерів вільного світу.

Папа Римський Франциск I був присутній на Великодній месі у базиліці Святого Петра проте не вів службу. Понтифік має проблеми з ногами, тому він прочитав свою проповідь сидячи в кріслі, як передає агентство Reuters .

На цій месі був присутній Іван Федоров, мер Мелітополя , який був узятий у полон російськими загарбниками, а потім звільнений у результаті обміну.

Франциск I засудив жорстокість війни проти України і навіть відійшов від заздалегідь підготовленого тексту, щоб нагадати присутнім про те, що разом з іншими у базиліці молиться й Іван Федоров зі своєю родиною: "Всі ми разом з вами і молимося за вас. Ми молимося, тому що так багато страждань. Ми можемо тільки надати вам нашу громаду, наші молитви і сказати вам: "Мужайтеся, ми підтримуємо вас".

Проповідь Папа Римський закінчив словами "Христос воскрес" українською мовою.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон (котрий нещодавно побував у Києві – Ред.) у своєму зверненні побажав миру всім християнам взагалі, а католикам та православним України – особливо.

"Бажаємо християнам усього світу щасливого та благословенного Великодня, у тому числі християнам України, незалежно від того, чи відзначаєте ви Великдень сьогодні чи пізніше цього місяця. Нехай послання надії воскреслого Христа принесе вам силу", – заявив прем'єр Британії.

Борис Джонсон також українською мовою сказав: " Будьте сильні та сміливі серцями, всі ви, хто покладається на Господа".

Відзначимо, що на лацкані прем'єра був значок із прапорами Британії та України, а у ролику показали ще й українські писанки.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму Великодньому зверненні теж не зміг оминути війну в Україні.

"Бажаю вам і вашим сім'ям щасливого Великодня та кількох днів, щоб набратися сил і надії. Тому що війна в центрі Європи нас усіх пригнічує. Йдеться про мир і свободу, і тому ми всі підтримуємо українців і знаходимося на їхньому боці у цій боротьбі" , – заявив Олаф Шольц.

Проте деякі користувачі зайшли до нього в коментарі та залишили для політика незручні питання, наприклад, чому Берлін блокує ембарго на постачання російських нафти та газу, якщо на словах Шольц на стороні українців?

Від імені Букінгемського палацу з Великоднім зверненням виступив спадкоємець престолу, принц Чарльз . Він закликав усіх пам'ятати про трагедію мільйонів біженців , які втратили все. І хоча він прямо не назвав Україну, зрозуміти що саме мав на увазі принц зовсім нескладно. Тим більше, що на фото він зображений з букетом синіх та жовтих кольорів.

This Easter, as always, we are reminded of Our Lords timeless example of goodness in the face of suffering, of courage in the face of fear, of faith in the face of despair. His light triumphed in that dark time.



- The Prince of Wales on Easter Sunday https://t.co/cWF16boH8L pic.twitter.com/Bs3wIbJ8kH