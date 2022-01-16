"Во всем винят Россию": у Путина нагло открестились от кибератак на Украину

В результате кибератаки пострадали около 70 сайтов государственных органов Украины

Президент РФ Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не причастна к кибератакам на сайты госструктур Украины. По его словам, такие обвинения являются "бездоказательными".

Об этом сообщает РИА Новости.

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"Мы не имеем к этому никакого отношения. Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам", – заявил Песков.

Он отметил, что Москве известно об обвинениях в ее адрес, однако они якобы являются "бездоказательными".

"Мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем винят Россию, даже в плохой погоде в своей стране", – добавил Песков.

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