"Скоро что-нибудь там произойдет": Лавров назвал красные линии по Украине

Российский министр снова принялся за старое – ему постоянно мерещатся базы НАТО в Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров / Фото: Коллаж: Сегодня

Для России есть красные линии в вопросе вступления Украины в НАТО. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, комментируя заявление генсека Альянса, пишут РИА Новости.

Появление прямо на наших границах Североатлантического Альянса

Он отметил, что Россия не станет мириться с появлением Североатлантического содружества на российских границах

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"Мы категорически не приемлем появление прямо на наших границах Североатлантического альянса тем более с учетом того курса, которое проводит украинское руководство — и прежнее, и нынешнее. Более того, это красная линия по-настоящему. В Мурманской, Псковской, Ленинградской и Калининградской областях России красный линии НАТО давно проведены, а ничего катастрофического не произошло. Тревожно за жителей этих областей, видать скоро что-то там произойдет.", – сказал Лавров.

Создание западными странами на территории Украины военных объектов, баз на Азовском море

По его словам, Москву не устроит и ситуация, при которой Украина останется вне военного блока, но договорится с западными странами о возведении военных объектов и создании баз на Азовском море.

"Это нам тоже неприемлемо, потому что размещение на территории наших соседей, в данном случае Украины, ударных вооружений, которые будут представлять угрозу для России, это еще одна красная линия", – добавил Лавров.

Накачивание Украины оружием ее западными партнерами

Также он считает, что вооружая Украину оружием Запах хочет решить конфликт на Донбассе силовым путем.

"Все, что делает Запад в плане накачивания украинской власти оружием, создает у нее искушение решить вопрос Донбасса силовым путем... Участие западных инструкторов в конфликте будет переходом всех красных линий и означать прямое столкновение русских людей и военных НАТО", – сказал глава МИД РФ.

Переброска западных военных инструкторов на территорию Украины

Красной линией , по мнению российского министра, является присутствие военных инструкторов Запада на Донбассе.

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"Участие западных инструкторов в конфликте в Донбассе будет переходом всех красных линий и означать прямое столкновение русских людей и военных НАТО", – заявил он, подтвердив тем самым участие россиян в войне на Донбассе.

Россия против вступления Украины в НАТО

Ультиматум РФ по НАТО

В декабре Россия опубликовала проект договора с США и НАТО. Она потребовала от Запада не принимать Украину и другие страны бывшего СССР в Альянс, не вести с ними военного сотрудничества. Более того, Москва потребовала вообще прекратить расширение военного блока.

В Белом доме заявили, что не пойдут на компромисс по ключевым принципам, на которых строится европейская безопасность, включая то, что все страны имеют право определять свое будущее и внешнюю политику.