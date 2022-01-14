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"Скоро что-нибудь там произойдет": Лавров назвал красные линии по Украине

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
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14 января, 16:07
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Российский министр снова принялся за старое – ему постоянно мерещатся базы НАТО в Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров / Фото: Коллаж: Сегодня

Для России есть красные линии в вопросе вступления Украины в НАТО. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, комментируя заявление генсека Альянса, пишут РИА Новости.

Появление прямо на наших границах Североатлантического Альянса

Он отметил, что Россия не станет мириться с появлением Североатлантического содружества на российских границах

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"Мы категорически не приемлем появление прямо на наших границах Североатлантического альянса тем более с учетом того курса, которое проводит украинское руководство — и прежнее, и нынешнее. Более того, это красная линия по-настоящему. В Мурманской, Псковской, Ленинградской и Калининградской областях России красный линии НАТО давно проведены, а ничего катастрофического не произошло. Тревожно за жителей этих областей, видать скоро что-то там произойдет.", – сказал Лавров.

Создание западными странами на территории Украины военных объектов, баз на Азовском море

По его словам, Москву не устроит и ситуация, при которой Украина останется вне военного блока, но договорится с западными странами о возведении военных объектов и создании баз на Азовском море.

"Это нам тоже неприемлемо, потому что размещение на территории наших соседей, в данном случае Украины, ударных вооружений, которые будут представлять угрозу для России, это еще одна красная линия", – добавил Лавров.

Накачивание Украины оружием ее западными партнерами

Также он считает, что вооружая Украину оружием Запах хочет решить конфликт на Донбассе силовым путем.

"Все, что делает Запад в плане накачивания украинской власти оружием, создает у нее искушение решить вопрос Донбасса силовым путем... Участие западных инструкторов в конфликте будет переходом всех красных линий и означать прямое столкновение русских людей и военных НАТО", – сказал глава МИД РФ.

Переброска западных военных инструкторов на территорию Украины

Красной линией , по мнению российского министра, является присутствие военных инструкторов Запада на Донбассе.

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"Участие западных инструкторов в конфликте в Донбассе будет переходом всех красных линий и означать прямое столкновение русских людей и военных НАТО", – заявил он, подтвердив тем самым участие россиян в войне на Донбассе.

Россия против вступления Украины в НАТО

Ультиматум РФ по НАТО

В декабре Россия опубликовала проект договора с США и НАТО. Она потребовала от Запада не принимать Украину и другие страны бывшего СССР в Альянс, не вести с ними военного сотрудничества. Более того, Москва потребовала вообще прекратить расширение военного блока.

В Белом доме заявили, что не пойдут на компромисс по ключевым принципам, на которых строится европейская безопасность, включая то, что все страны имеют право определять свое будущее и внешнюю политику.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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