"Скоро что-нибудь там произойдет": Лавров назвал красные линии по Украине

Для России есть красные линии в вопросе вступления Украины в НАТО. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, комментируя заявление генсека Альянса, пишут РИА Новости.
Появление прямо на наших границах Североатлантического Альянса
Он отметил, что Россия не станет мириться с появлением Североатлантического содружества на российских границах
"Мы категорически не приемлем появление прямо на наших границах Североатлантического альянса тем более с учетом того курса, которое проводит украинское руководство — и прежнее, и нынешнее. Более того, это красная линия по-настоящему. В Мурманской, Псковской, Ленинградской и Калининградской областях России красный линии НАТО давно проведены, а ничего катастрофического не произошло. Тревожно за жителей этих областей, видать скоро что-то там произойдет.", – сказал Лавров.
Создание западными странами на территории Украины военных объектов, баз на Азовском море
По его словам, Москву не устроит и ситуация, при которой Украина останется вне военного блока, но договорится с западными странами о возведении военных объектов и создании баз на Азовском море.
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"Это нам тоже неприемлемо, потому что размещение на территории наших соседей, в данном случае Украины, ударных вооружений, которые будут представлять угрозу для России, это еще одна красная линия", – добавил Лавров.
Накачивание Украины оружием ее западными партнерами
Также он считает, что вооружая Украину оружием Запах хочет решить конфликт на Донбассе силовым путем.
"Все, что делает Запад в плане накачивания украинской власти оружием, создает у нее искушение решить вопрос Донбасса силовым путем... Участие западных инструкторов в конфликте будет переходом всех красных линий и означать прямое столкновение русских людей и военных НАТО", – сказал глава МИД РФ.
Переброска западных военных инструкторов на территорию Украины
Красной линией , по мнению российского министра, является присутствие военных инструкторов Запада на Донбассе.
"Участие западных инструкторов в конфликте в Донбассе будет переходом всех красных линий и означать прямое столкновение русских людей и военных НАТО", – заявил он, подтвердив тем самым участие россиян в войне на Донбассе.
Россия против вступления Украины в НАТО
- 14 января генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО приняли решение о приеме Украины и Грузии в свой состав. По его словам, сроки вступления в Альянс пока что не установлены.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пригрозил контрмерами в случае вступления Украины в НАТО. По его словам, это представляет опасность для Москвы.
- Президент РФ Владимир Путин боится, что НАТО разместит ракеты в Украине, которые смогут долететь до Москвы за 5-10 минут. При этом хозяин Кремля предупредил, что в случае продолжения "явно агрессивной линии западных коллег" Москва будет принимать "адекватные ответные военно-технические меры".
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не исключил масштабной войны в Европе, если Украину примут в НАТО
Ультиматум РФ по НАТО
В декабре Россия опубликовала проект договора с США и НАТО. Она потребовала от Запада не принимать Украину и другие страны бывшего СССР в Альянс, не вести с ними военного сотрудничества. Более того, Москва потребовала вообще прекратить расширение военного блока.
В Белом доме заявили, что не пойдут на компромисс по ключевым принципам, на которых строится европейская безопасность, включая то, что все страны имеют право определять свое будущее и внешнюю политику.