Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Медведчук очень не хочет в Москву — Пионтковский

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 апреля, 20:06
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российский журналист считает, что в РФ политика ждет уголовное дело
Андрей Пионтковский высказался о судьбе Медведчука
Андрей Пионтковский высказался о судьбе Медведчука / Фото: Коллаж: Сегодня

Задержанный политик Виктор Медведчук может назвать несколько новых фамилий следствию, считает российский журналист и политический деятель Андрей Пионтковский.

Однако, по мнению эксперта, сегодня кум Путина очень не хочет в Москву. Об этом Пионтковский рассказал в интервью Наталье Влащенко на Youtube-канале "Україна 24".

Реклама

"Все знали, что они деньги воровали, как эти финансовые потоки шли, кому платили. Ну назовет (Медведчук. – Ред.) еще несколько фамилий. Но все знали прикормленных им политологов, этого украинского квазимодо и певца Кремля Погребинского и Карасева. Всех назовут, на кого деньги шли, и их засудят", — считает журналист.

Пионтковский уверен, что говорить об обмене Медведчука заставляют, сам он этого не делал бы.

"Я уверен, что Медведчука заставляют говорить что-то об обмене. Он не хочет в Москву, там его посадят в ту же камеру, и это будет дело Суркова-Беседы-Медведчука о растрате", — убежден Пионтковский.

Пионтковский напомнил, что в РФ экс-руководителя 5-й службы ФСБ генерал-полковника Сергея Беседу и бывшего советника Путина Владислава Суркова будут судить за растрату средств. Если бы украинская "операция Путина" увенчалась успехом, они бы получили звания героев, считает Пионтковский.

В сложившейся ситуации банальное обвинение в воровстве – формальное, вышеназванных деятелей судят за провал операции в Украине и неправильное информирование главы Кремля о настроениях украинцев.

Реклама

Что касается Медведчука, он прекрасно понимает перспективу оказаться с ними в одной камере, уточнил журналист.

Дело Медведчука

  • 12 апреля Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины поймала главу партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. Сеть тут же взорвалась разнообразными мемами на эту тему.
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Медведчуку сегодня, чтобы выжить, надо спрятаться в украинской тюрьме, с гарантированным многолетним тюремным сроком. В РФ его обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны.
  • Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил обменять задержанного Медведчука на мариупольцев.
  • Публично Кремль открещивается от Виктора Медведчука и не собирается его официально забирать в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что политик-беглец не гражданин России, а иностранный политический деятель, и Кремль не уверен, что Медведчук хочет, чтобы его обменивали на украинских пленных.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 20 апреля
1
Личный состав 20900
Личный состав
2
Самолеты 171
Самолеты
3
Вертолеты 150
Вертолеты
4
Танки 815
Танки
5
ББМ 2087
ББМ
6
Артиллерия 391
Артиллерия
7
Средства ПВО 67
Средства ПВО
8
РСЗО 136
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 165
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1504
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Отвлек на себя огонь вражеской авиации… Майор Дмитрий Коломиец – военный летчик-истребитель. Одним из первых встретил врага: утром 24 февраля офицер вступил в воздушное сражение над Хмельницкой областью. Героически отвлек на себя огонь вражеской авиации, чем спас побратимов и десятки самолетов. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Непокоренные
Кащенко Дмитрий – полковник ВСУ, командир 58-й отдельной мотопехотной бригады. За 8 лет российско-украинской войны талантливый офицер получил около 20 наград, был неоднократно ранен. В 2022-м отличился при защите Сумской и Черниговской областей. "За личный пример героизма и чрезвычайно эффективные боевые действия" получил звание Герой Украины.
История героя

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять