Російський журналіст вважає, що в РФ на політика чекає кримінальна справа

Андрій Піонтковський висловився про долю Медведчука / Фото: Колаж: Сьогодні

Затриманий політик Віктор Медведчук може назвати кілька нових прізвищ слідству, вважає російський журналіст та політичний діяч Андрій Піонтковський.

Проте, на думку експерта, сьогодні кум Путіна не хоче до Москви. Про це Піонтковський розповів в інтерв'ю Наталії Влащенко для Youtube-каналу "Україна 24".

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"Всі знали, що вони крали гроші, як ці фінансові потоки йшли, кому платили. Ну, назве (Медведчук. – Ред.) ще кілька прізвищ. Але всі знали пригодованих ним політологів, цього українського квазімодо та співака Кремля Погребинського та Карасьова. Усіх назвуть, на кого гроші йшли, та їх засудять", — вважає журналіст.

Піонтковський упевнений, що говорити про обмін Медведчука змушують, сам би він цього не робив.

"Я впевнений, що Медведчука змушують говорити про обмін. Він не хоче до Москви, там його посадять у ту саму камеру, і це буде справа Суркова-Бесєди-Медведчука про розтрату", – переконаний Піонтковський.

Піонтковський нагадав, що у РФ екскерівника 5-ї служби ФСБ генерал-полковника Сергія Бесєду та колишнього радника Путіна Владислава Суркова судитимуть за розтрату коштів. Якби українська "операція Путіна" увінчалася успіхом, вони здобули б звання героїв, вважає Піонтковський.

У цій ситуації банальне звинувачення у крадіжці – формальне, вищезгаданих діячів судять за провал операції в Україні та неправильне інформування глави Кремля про настрої українців.

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Щодо Медведчука, він чудово розуміє перспективу опинитися з ними в одній камері, уточнив журналіст.

Справа Медведчука