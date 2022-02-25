МИД РФ исключил из пула журналистку за поддержку Украины

Журналистку "Коммерсанта" Елену Черненко исключили из дипломатического пула МИДа РФ из-за письма против войны. Об этом она рассказала в Telegram-канале.
"Война никогда не была и не будет методом решения конфликтов и ей нет оправданий", – говорилось в заявлении.
По ее словам, она была исключена из пула "за непрофессионализм". Она попросила, чтобы МИД не наказывал так же других подписавших письмо журналистов — им уже сообщили, что корреспондентка "подставила их".
Ранее свои подписи под ним оставили более 70 работников СМИ, включая журналистов "Коммерсанта", "Дождя", "Новой газеты", РБК, "Эха Москвы", The Bell, RTVI, "Сноба", "7х7", "Известий", "Медиазоны" и других. К вечеру подписей уже стало около 250.
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