МИД РФ исключил из пула журналистку за поддержку Украины

Она проработала в пуле 11 лет

Елена Черненко, журналист "Коммерсанта" / Фото: Коллаж: Сегодня

Журналистку "Коммерсанта" Елену Черненко исключили из дипломатического пула МИДа РФ из-за письма против войны. Об этом она рассказала в Telegram-канале.

"Война никогда не была и не будет методом решения конфликтов и ей нет оправданий", – говорилось в заявлении.

По ее словам, она была исключена из пула "за непрофессионализм". Она попросила, чтобы МИД не наказывал так же других подписавших письмо журналистов — им уже сообщили, что корреспондентка "подставила их".

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Ранее свои подписи под ним оставили более 70 работников СМИ, включая журналистов "Коммерсанта", "Дождя", "Новой газеты", РБК, "Эха Москвы", The Bell, RTVI, "Сноба", "7х7", "Известий", "Медиазоны" и других. К вечеру подписей уже стало около 250.

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