МЗС РФ виключило з пулу журналістку за підтримку України

Журналістку "Комерсанта" Олену Черненко виключили з дипломатичного пулу МЗС РФ через лист проти війни. Про це вона розповіла у Telegram-каналі .
"Війна ніколи не була і не буде методом вирішення конфліктів, і їй немає виправдань", – йшлося у заяві.
За її словами, її було виключено з пулу "за непрофесіоналізм". Вона попросила, щоб МЗС не карало також інших журналістів, які підписали листа — їм уже повідомили, що кореспондентка "підставила їх".
Раніше свої підписи під ним залишили понад 70 працівників ЗМІ, включаючи журналістів "Комерсанта", "Дождя", "Нової газети", РБК, "Эха Москвы", The Bell, RTVI, "Сноба", "7х7", "Известий", "Медіазони" та інших. Надвечір підписів вже стало близько 250.
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