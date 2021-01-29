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Москва в "осаде": в день акции сторонников Навального закроют кафе и магазины

29 января, 22:18

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В центре города не будут продавать напитки в стеклянной таре

В воскресенье, 31 января, в центре Москвы будут закрыты кафе и рестораны. Там также ограничат продажу напитков в стеклянной таре.

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Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка.

"В это воскресенье в центре города будут закрыты кафе, рестораны и иные предприятия общественного питания, торговли", – сказал Немерюк. Он добавил, что с 09:00 до 23:00 здесь прекратят продажу напитков в стеклянной таре.

Кроме того, в этот день в центре Москвы введут ограничения для движения пешеходов и закроют на вход и выход семь станций метро.

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Напомним, сторонники оппозиционера Алексея Навального готовят 31 января новые акции протеста. Как сообщил руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков, эту дату выбрали, потому что 2 февраля у Навального должен был состояться суд.

Также напомним, в прошлую субботу, 23 января, в России прошли масштабные акции протеста в поддержку Навального и других политзаключенных. По разным подсчетам, только в Москве на улицы вышли от 20 до 40 тысяч россиян. Отличительная особенность нынешних российских протестов – люди начали отбиваться от омоновцев, а иногда и нападать на них.

Правозащитники заявили, что в субботу на акциях протеста по всей России были задержаны почти три тысячи человек, только в Москве – более тысячи. Причем более 300 из них – несовершеннолетние.

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Москва протесты магазины митинги кафе рестораны запреты Алексей Навальный

Источник: Сегодня

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