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На временного президента Мали напали с ножом во время молитвы в мечети

20 июля 2021 14:45

Богдан Приходько Богдан Приходько

Преступник промахнулся и ранил другого человека

На полковника Ассими Гоиту напали с ножом. Фото: коллаж "Сегодня"

На полковника Ассими Гоиту напали с ножом. Фото: коллаж "Сегодня"

На временного президента Мали полковника Ассими Гоиту произошло вооруженное нападение. Об этом сообщает BFM TV во вторник, 20 июля.

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Отмечается, что инцидент произошел в мечети в Бамако, где глава государства молился по случаю праздника Курбан-байрам.

По словам очевидцев, один из нападавших пытался ударить Гоиту ножом, но ранил другого человека. После нападения временного президента увели из мечети. Как предполагают местные СМИ, он не пострадал.

Полковник Ассими Гоита захватил власть в Мали после государственного переворота в 2020 году. В мае 2021-го временный президент Мали Ба Ндао и премьер-министр Моктара Уан были задержаны в своих резиденциях. В конце мая Конституционный суд Мали объявил Ассими Гоиту временным президентом.

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Напомним, в августе прошлого года в Мали военные устроили мятеж и отстранили от власти и арестовали президента Ибрагима Бубакара Кейту и главу правительства Бубу Сиссе.

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Мы также сообщали, что в Мали произошел взрыв, в результате которого погибли три миротворца ООН.

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