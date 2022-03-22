Нанесет точечный удар? Чичваркин предупредил о ядерных планах Путина

Бизнесмен рассказал о степени вероятности атаки

Евгений Чичваркин заявил, что вероятность ядерной атаки растет / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский бизнесмен Евгений Чичваркин сказал, может ли Российская Федерация совершить атаку на Украину с использованием ядерного оружия.

Об этом он рассказал на телеканале "Украина 24".

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Вероятность ядерной атаки РФ

По его мнению, Россия может это сделать точечно один раз.

"Крыса, загнанная в угол, может быть очень агрессивной. Вероятность, к сожалению, растет. Я не понимаю, какая степень вероятности, потому что я уже ошибся с вероятностью нападения на Украину. Понятно, что они точечно один раз могут это сделать, чтобы напугать весь мир. К сожалению, я не могу сказать, что нет, это невозможно.", – сказал он.

При этом Евгений Чичваркин отметил, что со странами НАТО президент РФ Владимир Путин не будет воевать, потому что "его размажут в секунду".

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Ответ из Украины

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что угрозы президента РФ Владимира Путина использовать ядерное оружие в ответ на закрытие неба над Украиной – "немного фантастический сюжет".

По его словам, война для РФ будет намного разрушительнее, если оккупанты решатся на использование такого оружия.

Напомним, в Пентагоне отреагировали на угрозы президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии. Российский лидер привел силы ядерного сдерживания в состояние повышенной боевой готовности.

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По словам чиновника Пентагона, официальные лица США не сомневаются в принятии Путиным подобных решений. В НАТО отметили, что готовы защитить себя и союзников.

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