Завдасть точкового удару? Чичваркін попередив про ядерні плани Путіна

Бізнесмен розповів про ступінь ймовірності атаки

Євген Чичваркін заявив, що ймовірність ядерної атаки зростає / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський бізнесмен Євген Чичваркін сказав, чи може Російська Федерація здійснити атаку з використанням ядерної зброї.

Про це він розповів на телеканал "Україна 24".

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Імовірність ядерної атаки РФ

На його думку, Росія може це зробити точково один раз.

"Щур, загнаний у кут, може бути дуже агресивним. Імовірність, на жаль, зростає. Я не розумію, який ступінь ймовірності, бо я вже помилився з ймовірністю нападу на Україну. Зрозуміло, що вони точково один раз можуть це зробити, щоб налякати весь світ. На жаль, я не можу сказати, що ні, це неможливо", – сказав він.

Водночас Євген Чичваркін зазначив, що з країнами НАТО президент РФ Володимир Путін не воюватиме, тому що "його розмажуть за секунду".

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Відповідь з України

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що погрози президента РФ Володимира Путіна використати ядерну зброю у відповідь на закриття неба над Україною – "трохи фантастичний сюжет".

За його словами, війна для РФ буде значно руйнівнішою, якщо окупанти наважаться на використання такої зброї.

Нагадаємо, в Пентагоні відреагували на погрози президента РФ Володимира Путіна про ядерну зброю. Російський лідер привів сили ядерного стримування у стан підвищеної бойової готовності.

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За словами чиновника Пентагону, офіційні особи США не сумніваються в ухваленні Путіним подібних рішень. У НАТО зазначили, що готові захистити себе та союзників.

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